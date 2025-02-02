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СМИ: Маск получил доступ к платежной системе США - РИА Новости, 02.02.2025
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11:23 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/mask-1996874245.html
СМИ: Маск получил доступ к платежной системе США
СМИ: Маск получил доступ к платежной системе США - РИА Новости, 02.02.2025
СМИ: Маск получил доступ к платежной системе США
Американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск получил от министерства финансов... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T11:23:00+03:00
2025-02-02T11:23:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск получил от министерства финансов Соединенных Штатов доступ к федеральной платежной системе страны для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что высокопоставленный чиновник министерства финансов США Дэвид Лебрик покидает свой пост после конфликта с союзниками Маска по поводу доступа к платежной системе. "Министр финансов Скотт Бессент дал представителям так называемого департамента эффективности государственного управления доступ к федеральной платежной системе, предоставив Илону Маску и возглавляемой им команде мощный инструмент для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов... Команды DOGE начали требовать доступ к данным и системам других федеральных агентств, но ни одно из этих агентств не контролирует поток денег так, как это делает министерство финансов", - говорится в сообщении. По данным газеты, это может предоставить администрации президента США Дональда Трампа ещё один механизм для попытки самостоятельно ограничить распределение средств, одобренных конгрессом на конкретные цели. Как сообщил газете источник, одним из имеющих отношение к DOGE лиц, получивших доступ к платежной системе, является генеральный директор компании Cloud Software Group из Кремниевой долины Том Краузе. "Доступ к системе традиционно принадлежал узкому кругу лиц, поскольку она содержит конфиденциальную личную информацию о миллионах американцев, которые получают пенсию, налоговые возмещения и другие выплаты от федерального правительства", - пишет New York Times. Трамп ранее объявил, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE - по информации телеканала ABC News, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо. В среду DOGE заявил, что уже экономит для федерального правительства Соединенных Штатов около миллиарда долларов в день, в том числе благодаря сворачиванию программ "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI). На странице департамента в соцсети X новая тенденция названа "хорошим началом", но также говорится о том, что нужно увеличить эту цифру до более чем 3 миллиардов долларов. По информации Intercept, против DOGE подали три судебных иска еще до окончания инаугурации Трампа. Департамент Маска обвиняют в нарушении закона о федеральном консультативном комитете. Суд, согласно запросу истцов, должен потребовать от DOGE соблюдать требования прозрачности, этики, хранения записей, а также равенства. Кроме того, правозащитники считают, что у ведомства должен быть устав.
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в мире, сша, огайо, илон маск, дональд трамп, вивек рамасвами, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Огайо, Илон Маск, Дональд Трамп, Вивек Рамасвами, Выборы президента США — 2024
СМИ: Маск получил доступ к платежной системе США

NYT: Маск получил доступ к платежной системе США для мониторинга госрасходов

© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск получил от министерства финансов Соединенных Штатов доступ к федеральной платежной системе страны для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Ранее издание Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что высокопоставленный чиновник министерства финансов США Дэвид Лебрик покидает свой пост после конфликта с союзниками Маска по поводу доступа к платежной системе.
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"Министр финансов Скотт Бессент дал представителям так называемого департамента эффективности государственного управления доступ к федеральной платежной системе, предоставив Илону Маску и возглавляемой им команде мощный инструмент для мониторинга и потенциального ограничения государственных расходов... Команды DOGE начали требовать доступ к данным и системам других федеральных агентств, но ни одно из этих агентств не контролирует поток денег так, как это делает министерство финансов", - говорится в сообщении.
По данным газеты, это может предоставить администрации президента США Дональда Трампа ещё один механизм для попытки самостоятельно ограничить распределение средств, одобренных конгрессом на конкретные цели. Как сообщил газете источник, одним из имеющих отношение к DOGE лиц, получивших доступ к платежной системе, является генеральный директор компании Cloud Software Group из Кремниевой долины Том Краузе.
"Доступ к системе традиционно принадлежал узкому кругу лиц, поскольку она содержит конфиденциальную личную информацию о миллионах американцев, которые получают пенсию, налоговые возмещения и другие выплаты от федерального правительства", - пишет New York Times.
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В среду DOGE заявил, что уже экономит для федерального правительства Соединенных Штатов около миллиарда долларов в день, в том числе благодаря сворачиванию программ "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI). На странице департамента в соцсети X новая тенденция названа "хорошим началом", но также говорится о том, что нужно увеличить эту цифру до более чем 3 миллиардов долларов.
По информации Intercept, против DOGE подали три судебных иска еще до окончания инаугурации Трампа. Департамент Маска обвиняют в нарушении закона о федеральном консультативном комитете. Суд, согласно запросу истцов, должен потребовать от DOGE соблюдать требования прозрачности, этики, хранения записей, а также равенства. Кроме того, правозащитники считают, что у ведомства должен быть устав.
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