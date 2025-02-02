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"Была дана инструкция". Маск раскрыл, кого спонсировал Минфин США - РИА Новости, 02.02.2025
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08:27 02.02.2025 (обновлено: 16:01 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/mask-1996864329.html
"Была дана инструкция". Маск раскрыл, кого спонсировал Минфин США
"Была дана инструкция". Маск раскрыл, кого спонсировал Минфин США - РИА Новости, 02.02.2025
"Была дана инструкция". Маск раскрыл, кого спонсировал Минфин США
Министерство финансов США одобряло выплаты группам террористов и мошенников, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T08:27:00+03:00
2025-02-02T16:01:00+03:00
в мире
огайо
технологии
илон маск
вивек рамасвами
дональд трамп
министерство финансов сша
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Министерство финансов США одобряло выплаты группам террористов и мошенников, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.&quot;Команда Департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) среди прочего обнаружила, что отвечающим за утверждение платежей официальным лицам в американском Министерстве финансов была дана инструкция всегда одобрять платежи, даже в том случае, если они были адресованы известным мошенническим и террористическим группировкам&quot;, — написал Маск.По словам бизнесмена, в Минфине США практически никогда не отклоняли платежи подобным опасным организациям и злоумышленникам.Американский лидер Дональд Трамп объявлял, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE — по информации телеканала ABC, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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в мире, огайо, технологии, илон маск, вивек рамасвами, дональд трамп, министерство финансов сша
В мире, Огайо, Технологии, Илон Маск, Вивек Рамасвами, Дональд Трамп, Министерство финансов США
"Была дана инструкция". Маск раскрыл, кого спонсировал Минфин США

Маск утверждает, что Минфин США одобрял выплаты группам террористов и мошенников

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
Илон Маск на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Министерство финансов США одобряло выплаты группам террористов и мошенников, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.
«

"Команда Департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) среди прочего обнаружила, что отвечающим за утверждение платежей официальным лицам в американском Министерстве финансов была дана инструкция всегда одобрять платежи, даже в том случае, если они были адресованы известным мошенническим и террористическим группировкам", — написал Маск.

По словам бизнесмена, в Минфине США практически никогда не отклоняли платежи подобным опасным организациям и злоумышленникам.
Американский лидер Дональд Трамп объявлял, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE — по информации телеканала ABC, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
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