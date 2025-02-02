"Была дана инструкция". Маск раскрыл, кого спонсировал Минфин США
Маск утверждает, что Минфин США одобрял выплаты группам террористов и мошенников
© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Министерство финансов США одобряло выплаты группам террористов и мошенников, заявил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X.
«
"Команда Департамента по повышению эффективности правительства США (DOGE) среди прочего обнаружила, что отвечающим за утверждение платежей официальным лицам в американском Министерстве финансов была дана инструкция всегда одобрять платежи, даже в том случае, если они были адресованы известным мошенническим и террористическим группировкам", — написал Маск.
По словам бизнесмена, в Минфине США практически никогда не отклоняли платежи подобным опасным организациям и злоумышленникам.
Американский лидер Дональд Трамп объявлял, что предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности, который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE — по информации телеканала ABC, вскоре он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.
"Мертвые американцы". В США запаниковали после заявления Маска
1 февраля, 18:14