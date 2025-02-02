В Забайкалье при обрушении кирпичной печи погиб ребенок
В Забайкалье 10-летний мальчик погиб из-за обрушившейся на него кирпичной печи
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЧИТА, 2 фев – РИА Новости. Десятилетний мальчик погиб из-за обрушившейся на него кирпичной печи на территории частично разобранного аварийного дома а городе Шилка Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.
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"Второго февраля около 14 часов (8.00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели 10-летнего мальчика в городе Шилке. По данному факту следователи Шилкинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, мальчик был придавлен фрагментами обрушившейся кирпичной печи, расположенной на территории частично разобранного аварийного дома.
Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев произошедшего. Назначено производство судебной медицинской экспертизы, следователи работают с родителями погибшего. Устанавливаются принадлежность территории, на которой находится аварийный дом.
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