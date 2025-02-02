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В Забайкалье при обрушении кирпичной печи погиб ребенок - РИА Новости, 02.02.2025
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14:39 02.02.2025 (обновлено: 14:40 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/malchik-1996892820.html
В Забайкалье при обрушении кирпичной печи погиб ребенок
В Забайкалье при обрушении кирпичной печи погиб ребенок - РИА Новости, 02.02.2025
В Забайкалье при обрушении кирпичной печи погиб ребенок
Десятилетний мальчик погиб из-за обрушившейся на него кирпичной печи на территории частично разобранного аварийного дома а городе Шилка Забайкальского края,... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T14:39:00+03:00
2025-02-02T14:40:00+03:00
происшествия
шилка
забайкальский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 2 фев – РИА Новости. Десятилетний мальчик погиб из-за обрушившейся на него кирпичной печи на территории частично разобранного аварийного дома а городе Шилка Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК. "Второго февраля около 14 часов (8.00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели 10-летнего мальчика в городе Шилке. По данному факту следователи Шилкинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, мальчик был придавлен фрагментами обрушившейся кирпичной печи, расположенной на территории частично разобранного аварийного дома. Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев произошедшего. Назначено производство судебной медицинской экспертизы, следователи работают с родителями погибшего. Устанавливаются принадлежность территории, на которой находится аварийный дом.
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шилка
забайкальский край
россия
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происшествия, шилка, забайкальский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Шилка, Забайкальский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Забайкалье при обрушении кирпичной печи погиб ребенок

В Забайкалье 10-летний мальчик погиб из-за обрушившейся на него кирпичной печи

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЧИТА, 2 фев – РИА Новости. Десятилетний мальчик погиб из-за обрушившейся на него кирпичной печи на территории частично разобранного аварийного дома а городе Шилка Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.
«
"Второго февраля около 14 часов (8.00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели 10-летнего мальчика в городе Шилке. По данному факту следователи Шилкинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, мальчик был придавлен фрагментами обрушившейся кирпичной печи, расположенной на территории частично разобранного аварийного дома.
Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев произошедшего. Назначено производство судебной медицинской экспертизы, следователи работают с родителями погибшего. Устанавливаются принадлежность территории, на которой находится аварийный дом.
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ПроисшествияШилкаЗабайкальский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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