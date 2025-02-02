https://ria.ru/20250202/malchik-1996892820.html

В Забайкалье при обрушении кирпичной печи погиб ребенок

В Забайкалье при обрушении кирпичной печи погиб ребенок - РИА Новости, 02.02.2025

В Забайкалье при обрушении кирпичной печи погиб ребенок

Десятилетний мальчик погиб из-за обрушившейся на него кирпичной печи на территории частично разобранного аварийного дома а городе Шилка Забайкальского края,... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T14:39:00+03:00

2025-02-02T14:39:00+03:00

2025-02-02T14:40:00+03:00

происшествия

шилка

забайкальский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧИТА, 2 фев – РИА Новости. Десятилетний мальчик погиб из-за обрушившейся на него кирпичной печи на территории частично разобранного аварийного дома а городе Шилка Забайкальского края, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК. "Второго февраля около 14 часов (8.00 мск) в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели 10-летнего мальчика в городе Шилке. По данному факту следователи Шилкинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. По предварительным данным, мальчик был придавлен фрагментами обрушившейся кирпичной печи, расположенной на территории частично разобранного аварийного дома. Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают и допрашивают очевидцев произошедшего. Назначено производство судебной медицинской экспертизы, следователи работают с родителями погибшего. Устанавливаются принадлежность территории, на которой находится аварийный дом.

https://ria.ru/20241210/vladivostok-1988333423.html

шилка

забайкальский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, шилка, забайкальский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)