Первый после переизбрания визит Лукашенко совершит в Россию
Крутой: первый зарубежный визит Лукашенко после переизбрания совершит в Россию
Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой подтвердил, что первый зарубежный визит после переизбрания президент республики Александр Лукашенко совершит в Россию.
В минувшее воскресенье, когда в Белоруссии проходил основной день голосования на выборах президента, Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов о своем первом зарубежном визите в случае победы, сказал, что после президентских выборов в республике, если выиграет их, планирует поехать в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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"Первый визит президент уже сам анонсировал – это, безусловно, Российская Федерация и его переговоры с президентом России. Возможно, еще ряд сопутствующих мероприятий, сейчас мы их отрабатываем", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Касательно посещения других стран, глава администрации отметил, что это будут страны-друзья. Он рассказал, что получено огромное количество приглашений, которые сейчас анализируются МИД. "Многих лидеров (зарубежных стран – ред.) мы ждем и в Беларуси", - сказал глава администрации президента. "Международная повестка у президента в этом году будет очень активной", - подчеркнул он.
Крутой также рассказал, что Лукашенко начинает подготовку ко Всебелорусскому народному собранию и к традиционному обращению к парламенту и народу, где он обозначит контуры социально-экономического развития на ближайшие пять лет в развитие своей предвыборной программы.
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