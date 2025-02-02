https://ria.ru/20250202/lukashenko-1996934068.html

Первый после переизбрания визит Лукашенко совершит в Россию

Первый после переизбрания визит Лукашенко совершит в Россию - РИА Новости, 02.02.2025

Первый после переизбрания визит Лукашенко совершит в Россию

Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой подтвердил, что первый зарубежный визит после переизбрания президент республики Александр Лукашенко... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T23:22:00+03:00

2025-02-02T23:22:00+03:00

2025-02-02T23:22:00+03:00

россия

белоруссия

москва

александр лукашенко

владимир путин

выборы президента белоруссии — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995532724_0:113:2047:1265_1920x0_80_0_0_ae2c838deb9f4857e5ab5a35da579766.jpg

МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой подтвердил, что первый зарубежный визит после переизбрания президент республики Александр Лукашенко совершит в Россию. В минувшее воскресенье, когда в Белоруссии проходил основной день голосования на выборах президента, Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов о своем первом зарубежном визите в случае победы, сказал, что после президентских выборов в республике, если выиграет их, планирует поехать в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. "Первый визит президент уже сам анонсировал – это, безусловно, Российская Федерация и его переговоры с президентом России. Возможно, еще ряд сопутствующих мероприятий, сейчас мы их отрабатываем", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1". Касательно посещения других стран, глава администрации отметил, что это будут страны-друзья. Он рассказал, что получено огромное количество приглашений, которые сейчас анализируются МИД. "Многих лидеров (зарубежных стран – ред.) мы ждем и в Беларуси", - сказал глава администрации президента. "Международная повестка у президента в этом году будет очень активной", - подчеркнул он. Крутой также рассказал, что Лукашенко начинает подготовку ко Всебелорусскому народному собранию и к традиционному обращению к парламенту и народу, где он обозначит контуры социально-экономического развития на ближайшие пять лет в развитие своей предвыборной программы.

https://ria.ru/20250127/putin-1995644845.html

https://ria.ru/20250127/dugin-1995753638.html

россия

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, выборы президента белоруссии — 2025