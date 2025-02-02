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Первый после переизбрания визит Лукашенко совершит в Россию - РИА Новости, 02.02.2025
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23:22 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/lukashenko-1996934068.html
Первый после переизбрания визит Лукашенко совершит в Россию
Первый после переизбрания визит Лукашенко совершит в Россию - РИА Новости, 02.02.2025
Первый после переизбрания визит Лукашенко совершит в Россию
Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой подтвердил, что первый зарубежный визит после переизбрания президент республики Александр Лукашенко... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T23:22:00+03:00
2025-02-02T23:22:00+03:00
россия
белоруссия
москва
александр лукашенко
владимир путин
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МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой подтвердил, что первый зарубежный визит после переизбрания президент республики Александр Лукашенко совершит в Россию. В минувшее воскресенье, когда в Белоруссии проходил основной день голосования на выборах президента, Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов о своем первом зарубежном визите в случае победы, сказал, что после президентских выборов в республике, если выиграет их, планирует поехать в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. "Первый визит президент уже сам анонсировал – это, безусловно, Российская Федерация и его переговоры с президентом России. Возможно, еще ряд сопутствующих мероприятий, сейчас мы их отрабатываем", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1". Касательно посещения других стран, глава администрации отметил, что это будут страны-друзья. Он рассказал, что получено огромное количество приглашений, которые сейчас анализируются МИД. "Многих лидеров (зарубежных стран – ред.) мы ждем и в Беларуси", - сказал глава администрации президента. "Международная повестка у президента в этом году будет очень активной", - подчеркнул он. Крутой также рассказал, что Лукашенко начинает подготовку ко Всебелорусскому народному собранию и к традиционному обращению к парламенту и народу, где он обозначит контуры социально-экономического развития на ближайшие пять лет в развитие своей предвыборной программы.
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россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, выборы президента белоруссии — 2025
Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Выборы президента Белоруссии — 2025
Первый после переизбрания визит Лукашенко совершит в Россию

Крутой: первый зарубежный визит Лукашенко после переизбрания совершит в Россию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МИНСК, 2 фев – РИА Новости. Глава администрации президента Белоруссии Дмитрий Крутой подтвердил, что первый зарубежный визит после переизбрания президент республики Александр Лукашенко совершит в Россию.
В минувшее воскресенье, когда в Белоруссии проходил основной день голосования на выборах президента, Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов о своем первом зарубежном визите в случае победы, сказал, что после президентских выборов в республике, если выиграет их, планирует поехать в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
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«
"Первый визит президент уже сам анонсировал – это, безусловно, Российская Федерация и его переговоры с президентом России. Возможно, еще ряд сопутствующих мероприятий, сейчас мы их отрабатываем", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Касательно посещения других стран, глава администрации отметил, что это будут страны-друзья. Он рассказал, что получено огромное количество приглашений, которые сейчас анализируются МИД. "Многих лидеров (зарубежных стран – ред.) мы ждем и в Беларуси", - сказал глава администрации президента. "Международная повестка у президента в этом году будет очень активной", - подчеркнул он.
Крутой также рассказал, что Лукашенко начинает подготовку ко Всебелорусскому народному собранию и к традиционному обращению к парламенту и народу, где он обозначит контуры социально-экономического развития на ближайшие пять лет в развитие своей предвыборной программы.
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