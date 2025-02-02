https://ria.ru/20250202/lev-1996919037.html

В Египте лев загрыз работника зоопарка

В Египте лев загрыз работника зоопарка - РИА Новости, 02.02.2025

В Египте лев загрыз работника зоопарка

Лев загрыз работника зоопарка в городе Эль-Файюм в одноименной провинции в Египте, сообщила газета Youm7. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T20:16:00+03:00

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2025-02-02T20:16:00+03:00

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КАИР, 2 фев - РИА Новости. Лев загрыз работника зоопарка в городе Эль-Файюм в одноименной провинции в Египте, сообщила газета Youm7. "Работник зоопарка в Эль-Файюме погиб после того, как лев укусил его в голову", - говорится в сообщении газеты. По данным газеты, погибшему было 47 лет, в зоопарке он работал охранником. Отмечается, что в злополучный день работник потерял равновесие и упал в клетку ко льву, животное напало на него и нанесло травму головы, не совместимую с жизнью. Издание пишет, что прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов застрелили льва. Сообщается, что в связи с трагическим инцидентом власти Эль-Файюма временно закрыли зоопарк.

https://ria.ru/20240805/tragediya-1964054147.html

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эль-файюм, египет, дикие животные, в мире