https://ria.ru/20250202/lednik-1996855237.html

В ЦНИИмаш рассказали, как определяют скорость таяния частей ледников

В ЦНИИмаш рассказали, как определяют скорость таяния частей ледников - РИА Новости, 02.02.2025

В ЦНИИмаш рассказали, как определяют скорость таяния частей ледников

Данные, получаемые в ходе экспериментов на Международной космической станции, в частности, снимки Земли, сделанные космонавтами, позволяют учёным определить,... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T04:58:00+03:00

2025-02-02T04:58:00+03:00

2025-02-02T04:58:00+03:00

наука

земля

елена шубралова (главный специалист цниимаш)

цниимаш

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Данные, получаемые в ходе экспериментов на Международной космической станции, в частности, снимки Земли, сделанные космонавтами, позволяют учёным определить, какие части ледников тают быстрее или медленнее, рассказала РИА Новости главный специалист ЦНИИмаш Елена Шубралова. "В процессе потепления и соответственно быстрого таяния ледников слежение за скоростью включает обработку снимка, что включает отделение на изображении тела ледника от окружающего его горного массива и/или водоёмов, в которые он впадает; выделение на самом леднике отдельных областей с разными свойствами и динамики их изменений, а также изменение расположения на местности", - сказала она. Информацию, благодаря которой можно следить за динамическими явлениями в экосистеме, характеризующими состояние природной среды, уже длительное время получают в рамках космических экспериментов "Ураган", "Сценарий", "Экон" и "Дубрава", уточнила главный специалист ЦНИИмаш. В ходе исследований учёные благодаря космонавтам наблюдают за уже установленными или вновь возникающими потенциально опасными и катастрофическими явлениями на Земле, водной поверхности и в атмосфере, а также признаками потепления среды. Одной из важных задач она также назвала постоянное определение границ изучаемых объектов для последующей оценки их динамики.

https://ria.ru/20250201/vulkan-1996764948.html

https://ri.ria.ru/20250129/nauka-1995304703.html

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земля, елена шубралова (главный специалист цниимаш), цниимаш