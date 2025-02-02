В ЦНИИмаш рассказали, как определяют скорость таяния частей ледников
Шубралова: снимки из космоса помогают определить скорость таяния частей ледников
Айсберг в акватории острова Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Данные, получаемые в ходе экспериментов на Международной космической станции, в частности, снимки Земли, сделанные космонавтами, позволяют учёным определить, какие части ледников тают быстрее или медленнее, рассказала РИА Новости главный специалист ЦНИИмаш Елена Шубралова.
"В процессе потепления и соответственно быстрого таяния ледников слежение за скоростью включает обработку снимка, что включает отделение на изображении тела ледника от окружающего его горного массива и/или водоёмов, в которые он впадает; выделение на самом леднике отдельных областей с разными свойствами и динамики их изменений, а также изменение расположения на местности", - сказала она.
Информацию, благодаря которой можно следить за динамическими явлениями в экосистеме, характеризующими состояние природной среды, уже длительное время получают в рамках космических экспериментов "Ураган", "Сценарий", "Экон" и "Дубрава", уточнила главный специалист ЦНИИмаш.
В ходе исследований учёные благодаря космонавтам наблюдают за уже установленными или вновь возникающими потенциально опасными и катастрофическими явлениями на Земле, водной поверхности и в атмосфере, а также признаками потепления среды. Одной из важных задач она также назвала постоянное определение границ изучаемых объектов для последующей оценки их динамики.
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