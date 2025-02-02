Рейтинг@Mail.ru
В ЦНИИмаш рассказали, как определяют скорость таяния частей ледников - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
04:58 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/lednik-1996855237.html
В ЦНИИмаш рассказали, как определяют скорость таяния частей ледников
В ЦНИИмаш рассказали, как определяют скорость таяния частей ледников - РИА Новости, 02.02.2025
В ЦНИИмаш рассказали, как определяют скорость таяния частей ледников
Данные, получаемые в ходе экспериментов на Международной космической станции, в частности, снимки Земли, сделанные космонавтами, позволяют учёным определить,... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T04:58:00+03:00
2025-02-02T04:58:00+03:00
наука
земля
елена шубралова (главный специалист цниимаш)
цниимаш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758409707_0:320:3071:2048_1920x0_80_0_0_2e9bfe10f395a956947f403f18129f9e.jpg
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Данные, получаемые в ходе экспериментов на Международной космической станции, в частности, снимки Земли, сделанные космонавтами, позволяют учёным определить, какие части ледников тают быстрее или медленнее, рассказала РИА Новости главный специалист ЦНИИмаш Елена Шубралова. "В процессе потепления и соответственно быстрого таяния ледников слежение за скоростью включает обработку снимка, что включает отделение на изображении тела ледника от окружающего его горного массива и/или водоёмов, в которые он впадает; выделение на самом леднике отдельных областей с разными свойствами и динамики их изменений, а также изменение расположения на местности", - сказала она. Информацию, благодаря которой можно следить за динамическими явлениями в экосистеме, характеризующими состояние природной среды, уже длительное время получают в рамках космических экспериментов "Ураган", "Сценарий", "Экон" и "Дубрава", уточнила главный специалист ЦНИИмаш. В ходе исследований учёные благодаря космонавтам наблюдают за уже установленными или вновь возникающими потенциально опасными и катастрофическими явлениями на Земле, водной поверхности и в атмосфере, а также признаками потепления среды. Одной из важных задач она также назвала постоянное определение границ изучаемых объектов для последующей оценки их динамики.
https://ria.ru/20250201/vulkan-1996764948.html
https://ri.ria.ru/20250129/nauka-1995304703.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758409707_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_a53bb867e23e26282374d9c5da7090ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, елена шубралова (главный специалист цниимаш), цниимаш
Наука, Земля, Елена Шубралова (главный специалист ЦНИИмаш), ЦНИИМАШ
В ЦНИИмаш рассказали, как определяют скорость таяния частей ледников

Шубралова: снимки из космоса помогают определить скорость таяния частей ледников

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкАйсберг в акватории острова Гренландия
Айсберг в акватории острова Гренландия - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Айсберг в акватории острова Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Данные, получаемые в ходе экспериментов на Международной космической станции, в частности, снимки Земли, сделанные космонавтами, позволяют учёным определить, какие части ледников тают быстрее или медленнее, рассказала РИА Новости главный специалист ЦНИИмаш Елена Шубралова.
"В процессе потепления и соответственно быстрого таяния ледников слежение за скоростью включает обработку снимка, что включает отделение на изображении тела ледника от окружающего его горного массива и/или водоёмов, в которые он впадает; выделение на самом леднике отдельных областей с разными свойствами и динамики их изменений, а также изменение расположения на местности", - сказала она.
Вулкан Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Ученые прогнозируют мощное извержение вулкана на Камчатке
Вчера, 10:35
Информацию, благодаря которой можно следить за динамическими явлениями в экосистеме, характеризующими состояние природной среды, уже длительное время получают в рамках космических экспериментов "Ураган", "Сценарий", "Экон" и "Дубрава", уточнила главный специалист ЦНИИмаш.
В ходе исследований учёные благодаря космонавтам наблюдают за уже установленными или вновь возникающими потенциально опасными и катастрофическими явлениями на Земле, водной поверхности и в атмосфере, а также признаками потепления среды. Одной из важных задач она также назвала постоянное определение границ изучаемых объектов для последующей оценки их динамики.
Муравьи Camponotus vagus - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Ученые открыли мух-паразитов для борьбы с муравьями
29 января, 09:00
 
НаукаЗемляЕлена Шубралова (главный специалист ЦНИИмаш)ЦНИИМАШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала