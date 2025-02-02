https://ria.ru/20250202/kuba-1996860486.html
МИД Кубы ответил на обвинения США в национализации компаний
МИД Кубы ответил на обвинения США в национализации компаний - РИА Новости, 02.02.2025
МИД Кубы ответил на обвинения США в национализации компаний
Правительство Кубы в ответ на заявления госдепартамента США и ужесточение санкционной политики прокомментировало ключевую причину блокады, заявив, что... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T06:50:00+03:00
2025-02-02T06:50:00+03:00
2025-02-02T06:50:00+03:00
куба
сша
марко рубио
фидель кастро
shell
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МЕХИКО, 2 фев - РИА Новости. Правительство Кубы в ответ на заявления госдепартамента США и ужесточение санкционной политики прокомментировало ключевую причину блокады, заявив, что национализация компаний США на Кубе проводилась согласно международному праву, а Вашингтон отказался рассматривать справедливые процедуры компенсации. "Кубинская национализация проводилась в рамках законов, в строгом соответствии с конституцией нашей страны и в соответствии с международным правом. Все (случаи - ред.) национализации включали справедливые и адекватные процедуры компенсации, которые правительство Соединенных Штатов отказалось рассматривать", - говорится в заявлении кубинского МИД. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио объявил, что США заново создают Реестр ограничений в отношении Кубы, запрещающий сделки с компаниями, подконтрольными силовым структурам страны. Рубио отметил, что целью воссоздания реестра является стремление США "лишить ресурсов" кубинские власти, контролируя экономику страны. В заявлении для прессы было отмечено, что "администрация Трампа стремится к тому, чтобы граждане США имели возможность предъявлять частные иски, касающиеся незаконного оборота имущества, конфискованного кубинским режимом". Как отмечено в заявлении правительства Кубы, учитывая сотни миллиардов долларов ущерба от санкций, они давно готовы "найти решение этим претензиям и взаимную компенсацию". "Куба заключила и соблюдает глобальные соглашения о компенсациях с другими странами, которые в настоящее время инвестируют в нашу страну, такими как Испания, Швейцария, Канада, Великобритания, Германия и Франция", - указано в сообщении кубинского МИД. Национализация иностранных компаний на Кубе произошла в 1959-1960 годах после Кубинской революции 1959 года. Этот процесс стал одной из ключевых причин обострения отношений между Кубой и США, которые до революции контролировали значительную часть сахарной промышленности, телекоммуникаций, банковской сферы, железных дорог и других стратегических отраслей острова. Аграрная реформа Фиделя Кастро ограничила владение землей для частных компаний, что привело к конфискации крупных сельскохозяйственных угодий, принадлежащих американским корпорациям, включая United Fruit Company, а с массовой национализацией всех крупных американских предприятий в августе-октябре 1960 года были экспроприированы банки, нефтеперерабатывающие заводы (включая Texaco, Shell и Esso), электрические компании, сахарные фабрики и другие предприятия. В ответ на экспроприацию США в октябре 1960 года ввели торговое эмбарго против Кубы, а в январе 1961 года разорвали дипломатические отношения. В 1962 году Вашингтон ужесточил санкции, запретив почти всю торговлю с островом, что значительно ударило по экономике Кубы.
https://ria.ru/20250130/kuba-1996228385.html
https://ria.ru/20250127/kuba-1995613995.html
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куба, сша, марко рубио, фидель кастро, shell
Куба, США, Марко Рубио, Фидель Кастро, Shell
МИД Кубы ответил на обвинения США в национализации компаний
МИД Кубы: национализация компаний США проводилась согласно международному праву
МЕХИКО, 2 фев - РИА Новости. Правительство Кубы в ответ на заявления госдепартамента США и ужесточение санкционной политики прокомментировало ключевую причину блокады, заявив, что национализация компаний США на Кубе проводилась согласно международному праву, а Вашингтон отказался рассматривать справедливые процедуры компенсации.
"Кубинская национализация проводилась в рамках законов, в строгом соответствии с конституцией нашей страны и в соответствии с международным правом. Все (случаи - ред.) национализации включали справедливые и адекватные процедуры компенсации, которые правительство Соединенных Штатов отказалось рассматривать", - говорится в заявлении кубинского МИД.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио
объявил, что США
заново создают Реестр ограничений в отношении Кубы
, запрещающий сделки с компаниями, подконтрольными силовым структурам страны. Рубио отметил, что целью воссоздания реестра является стремление США "лишить ресурсов" кубинские власти, контролируя экономику страны. В заявлении для прессы было отмечено, что "администрация Трампа стремится к тому, чтобы граждане США имели возможность предъявлять частные иски, касающиеся незаконного оборота имущества, конфискованного кубинским режимом".
Как отмечено в заявлении правительства Кубы, учитывая сотни миллиардов долларов ущерба от санкций, они давно готовы "найти решение этим претензиям и взаимную компенсацию".
"Куба заключила и соблюдает глобальные соглашения о компенсациях с другими странами, которые в настоящее время инвестируют в нашу страну, такими как Испания
, Швейцария
, Канада
, Великобритания
, Германия
и Франция", - указано в сообщении кубинского МИД.
Национализация иностранных компаний на Кубе произошла в 1959-1960 годах после Кубинской революции 1959 года. Этот процесс стал одной из ключевых причин обострения отношений между Кубой и США, которые до революции контролировали значительную часть сахарной промышленности, телекоммуникаций, банковской сферы, железных дорог и других стратегических отраслей острова.
Аграрная реформа Фиделя Кастро
ограничила владение землей для частных компаний, что привело к конфискации крупных сельскохозяйственных угодий, принадлежащих американским корпорациям, включая United Fruit Company, а с массовой национализацией всех крупных американских предприятий в августе-октябре 1960 года были экспроприированы банки, нефтеперерабатывающие заводы (включая Texaco, Shell
и Esso), электрические компании, сахарные фабрики и другие предприятия.
В ответ на экспроприацию США в октябре 1960 года ввели торговое эмбарго против Кубы, а в январе 1961 года разорвали дипломатические отношения. В 1962 году Вашингтон ужесточил санкции, запретив почти всю торговлю с островом, что значительно ударило по экономике Кубы.