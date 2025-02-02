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Глава парламента Крыма назвал способ вернуть Украине легитимность - РИА Новости, 02.02.2025
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16:27 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/krym-1996901065.html
Глава парламента Крыма назвал способ вернуть Украине легитимность
Глава парламента Крыма назвал способ вернуть Украине легитимность - РИА Новости, 02.02.2025
Глава парламента Крыма назвал способ вернуть Украине легитимность
Сохранить Украине государственность и вернуть легитимность украинским властям может проведение учредительного съезда и принятие новой Конституции, считает глава РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T16:27:00+03:00
2025-02-02T16:27:00+03:00
украина
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владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Сохранить Украине государственность и вернуть легитимность украинским властям может проведение учредительного съезда и принятие новой Конституции, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. "Считаю, что всё государство Украина находится вне правового поля с 2014 года, когда там произошел государственный переворот, который должен быть признан государственным преступлением, а пришедшие после этого к власти западные ставленники и марионетки - нелегитимными. После этого необходимо созвать учредительный съезд, который может принять базовые законы, что перезапустят украинское государство. Если, конечно, останутся желающие продолжить своё политическое существование в такой обновлённой Украине", - сказал РИА Новости Константинов. Кроме того, по его мнению, каждому региону Украины необходимо дать право определиться, в каком государстве он видит свое будущее. "Легитимность в полном смысле слова — это новая Конституция с учётом новых реалий, гарантии сохранения культуры, русского языка. Без этого не будет легитимности", - сказал Константинов. Во вторник Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
https://ria.ru/20241220/ukraina-1990430164.html
https://ria.ru/20241116/ukraina-1984124391.html
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украина, киев, владимир константинов, павел зарубин, верховная рада украины, в мире
Украина, Киев, Владимир Константинов, Павел Зарубин, Верховная Рада Украины, В мире
Глава парламента Крыма назвал способ вернуть Украине легитимность

Константинов: вернуть Украине государственность поможет учредительный съезд

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. Сохранить Украине государственность и вернуть легитимность украинским властям может проведение учредительного съезда и принятие новой Конституции, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Считаю, что всё государство Украина находится вне правового поля с 2014 года, когда там произошел государственный переворот, который должен быть признан государственным преступлением, а пришедшие после этого к власти западные ставленники и марионетки - нелегитимными. После этого необходимо созвать учредительный съезд, который может принять базовые законы, что перезапустят украинское государство. Если, конечно, останутся желающие продолжить своё политическое существование в такой обновлённой Украине", - сказал РИА Новости Константинов.
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Кроме того, по его мнению, каждому региону Украины необходимо дать право определиться, в каком государстве он видит свое будущее.
"Легитимность в полном смысле слова — это новая Конституция с учётом новых реалий, гарантии сохранения культуры, русского языка. Без этого не будет легитимности", - сказал Константинов.
Во вторник Путин заявил автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. При этом если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
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