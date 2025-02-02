https://ria.ru/20250202/krasnoyarsk-1996859438.html

В красноярской семье, отравившейся дихлофосом, умер младенец

В красноярской семье, отравившейся дихлофосом, умер младенец - РИА Новости, 02.02.2025

В красноярской семье, отравившейся дихлофосом, умер младенец

Трехмесячный ребенок умер в красноярской семье, в которой осенью 2024 года от отравления дихлофосом погибли четверо детей, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T06:38:00+03:00

2025-02-02T06:38:00+03:00

2025-02-02T07:48:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Трехмесячный ребенок умер в красноярской семье, в которой осенью 2024 года от отравления дихлофосом погибли четверо детей, сообщает краевая прокуратура."Сегодня ранним утром в селе Красная Сопка погиб трехмесячный ребенок. Тело обнаружила в кроватке его мать. Предварительно, следов насильственной смерти не установлено. Ребенок находился на грудном вскармливании, ранее заболеваний диагностировано не было, на учете в медицинских учреждениях не состоял. Со слов матери, ее привычный рацион не менялся", — говорится в сообщении.По предварительным данным, причиной смерти могла стать асфиксия из-за рвотных масс, насильственных следов не обнаружено.Органы следствия назначили процессуальную проверку, ее результаты контролируются прокуратурой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.Трагедия в селе Красная Сопка произошла в сентябре прошлого года. Семья из шести человек — родители и четверо детей шести, 11, 12 и 13 лет — утром 21 сентября обратилась к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине. Всю семью госпитализировали, но состояние детей ухудшалось, спасти их не удалось. Родители поправились, причем мать в то время была на девятом месяце беременности. В начале ноября у нее родился здоровый мальчик.Следователи установили, что дом, в котором проживала семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом, родители и дети в это время находились на улице. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветривалось, была открыта только форточка.Судебные медики установили, что причиной смерти детей стали инсектициды. Главе семейства предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Его отправили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сам он признал вину.

https://ria.ru/20241029/otravlenie-1980618013.html

https://ria.ru/20241001/otravlenie-1975655938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)