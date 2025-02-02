Рейтинг@Mail.ru
В красноярской семье, отравившейся дихлофосом, умер младенец - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:38 02.02.2025 (обновлено: 07:48 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/krasnoyarsk-1996859438.html
В красноярской семье, отравившейся дихлофосом, умер младенец
В красноярской семье, отравившейся дихлофосом, умер младенец - РИА Новости, 02.02.2025
В красноярской семье, отравившейся дихлофосом, умер младенец
Трехмесячный ребенок умер в красноярской семье, в которой осенью 2024 года от отравления дихлофосом погибли четверо детей, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T06:38:00+03:00
2025-02-02T07:48:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996861533_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_647bc79d755b413dd4af3df2eb762d7e.jpg
КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Трехмесячный ребенок умер в красноярской семье, в которой осенью 2024 года от отравления дихлофосом погибли четверо детей, сообщает краевая прокуратура.&quot;Сегодня ранним утром в селе Красная Сопка погиб трехмесячный ребенок. Тело обнаружила в кроватке его мать. Предварительно, следов насильственной смерти не установлено. Ребенок находился на грудном вскармливании, ранее заболеваний диагностировано не было, на учете в медицинских учреждениях не состоял. Со слов матери, ее привычный рацион не менялся&quot;, — говорится в сообщении.По предварительным данным, причиной смерти могла стать асфиксия из-за рвотных масс, насильственных следов не обнаружено.Органы следствия назначили процессуальную проверку, ее результаты контролируются прокуратурой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.Трагедия в селе Красная Сопка произошла в сентябре прошлого года. Семья из шести человек — родители и четверо детей шести, 11, 12 и 13 лет — утром 21 сентября обратилась к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине. Всю семью госпитализировали, но состояние детей ухудшалось, спасти их не удалось. Родители поправились, причем мать в то время была на девятом месяце беременности. В начале ноября у нее родился здоровый мальчик.Следователи установили, что дом, в котором проживала семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом, родители и дети в это время находились на улице. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветривалось, была открыта только форточка.Судебные медики установили, что причиной смерти детей стали инсектициды. Главе семейства предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Его отправили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сам он признал вину.
https://ria.ru/20241029/otravlenie-1980618013.html
https://ria.ru/20241001/otravlenie-1975655938.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996861533_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_269bbcdd7c235756595e427d633436d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В красноярской семье, отравившейся дихлофосом, умер младенец

В красноярской семье, отравившейся дихлофосом, умер трехмесячный ребенок

© Прокуратура Красноярского краяДом отравившейся дихлофосом семьи из Красноярского края, в котором умер младенец.
Дом отравившейся дихлофосом семьи из Красноярского края, в котором умер младенец. - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Прокуратура Красноярского края
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 2 фев - РИА Новости. Трехмесячный ребенок умер в красноярской семье, в которой осенью 2024 года от отравления дихлофосом погибли четверо детей, сообщает краевая прокуратура.
«

"Сегодня ранним утром в селе Красная Сопка погиб трехмесячный ребенок. Тело обнаружила в кроватке его мать. Предварительно, следов насильственной смерти не установлено. Ребенок находился на грудном вскармливании, ранее заболеваний диагностировано не было, на учете в медицинских учреждениях не состоял. Со слов матери, ее привычный рацион не менялся", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти могла стать асфиксия из-за рвотных масс, насильственных следов не обнаружено.
Расследование уголовного дела по факту гибели детей в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
На посуде отравившейся под Красноярском семьи нашли инсектицидное средство
29 октября 2024, 05:02
Органы следствия назначили процессуальную проверку, ее результаты контролируются прокуратурой. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.
Трагедия в селе Красная Сопка произошла в сентябре прошлого года. Семья из шести человек — родители и четверо детей шести, 11, 12 и 13 лет — утром 21 сентября обратилась к медикам с жалобами на тошноту и рвоту. Выяснилось, что накануне они ели на ужин курицу и пельмени, которые мать семейства купила в сельском магазине. Всю семью госпитализировали, но состояние детей ухудшалось, спасти их не удалось. Родители поправились, причем мать в то время была на девятом месяце беременности. В начале ноября у нее родился здоровый мальчик.
Следователи установили, что дом, в котором проживала семья, в день трагедии обрабатывали дихлофосом, родители и дети в это время находились на улице. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветривалось, была открыта только форточка.
Судебные медики установили, что причиной смерти детей стали инсектициды. Главе семейства предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Его отправили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сам он признал вину.
В доме семьи, которая получила пищевое отравление в Назаровском районе Красноярского края - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Глава отравившейся под Красноярском семьи сделал новое признание
1 октября 2024, 09:33
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала