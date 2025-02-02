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Цена кофе в мире достигла максимума за почти полвека - РИА Новости, 02.02.2025
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21:49 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/kofe-1996927054.html
Цена кофе в мире достигла максимума за почти полвека
Цена кофе в мире достигла максимума за почти полвека - РИА Новости, 02.02.2025
Цена кофе в мире достигла максимума за почти полвека
Стоимость кофе в мире достигла максимума за последние 47 лет - за 2024 год цены на робусту подскочили более чем в два раза, арабика же в свою очередь подорожала РИА Новости, 02.02.2025
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2025-02-02T21:49:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Стоимость кофе в мире достигла максимума за последние 47 лет - за 2024 год цены на робусту подскочили более чем в два раза, арабика же в свою очередь подорожала на 80%, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "МилФудс" (Кофейный бренд Poetti, экс-Paulig в России). В пятницу биржевые цены на арабику обновила рекорд - стоимость превысила 8,25 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.42 мск стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика снижалась на 0,52%, до 3,7145 доллара за фунт (около 8 189 долларов за тонну). А в ходе торгов показатель максимально поднимался до рекордных 3,753 доллара за фунт, или почти 8 274 доллара за тонну. "За прошедший год цены на робусту подскочили более чем в два раза, арабика же в свою очередь подорожала на 80%. Таким образом стоимость зеленого зерна достигла максимальной отметки за последние 47 лет", - сообщили в компании. Производитель сказал, что причиной сокращения поставок арабики может стать неурожай зерен из-за не самых благоприятных погодных условий. Также на цену влияют количество остатков на биржевых складах, законодательные инициативы и инфляция. Сорт робуста более устойчив к изменениям климата, его урожайность также более стабильна, отметили в компании. Но при этом добавили, что арабика и робуста — это разный по своим вкусовым качествам кофе, поэтому говорить о полном замещении не стоит. "Несмотря на рост цен на кофе, можно ожидать, что любители кофе продолжат наслаждаться своим любимым напитком, а рынок будет адаптироваться к новым условиям, предлагая разнообразные варианты и способы употребления кофе", - сказали в "МилФудс". В январе эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин рассказал РИА Новости, что дефицита кофе в России нет, а спрос на напиток растет - даже на фоне рекордных цен на бирже. Эксперт сохраняет свои ожидания по росту цены на кофе - в декабре он прогнозировал, что в 2025 году кофе может подорожать на четверть, потому что у мировых лидеров по производству арабики и робусты - Бразилии и Вьетнама - снизится урожай из-за неблагоприятных погодных условий.
https://ria.ru/20241201/kofe-1986699785.html
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экономика, россия, бразилия, вьетнам
Экономика, Россия, Бразилия, Вьетнам
Цена кофе в мире достигла максимума за почти полвека

"МилФудс": стоимость кофе в мире достигла максимума за последние 47 лет

© Pixabay / Alexas_FotosКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Pixabay / Alexas_Fotos
Кофе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Стоимость кофе в мире достигла максимума за последние 47 лет - за 2024 год цены на робусту подскочили более чем в два раза, арабика же в свою очередь подорожала на 80%, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "МилФудс" (Кофейный бренд Poetti, экс-Paulig в России).
В пятницу биржевые цены на арабику обновила рекорд - стоимость превысила 8,25 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.42 мск стоимость мартовского фьючерса на кофе арабика снижалась на 0,52%, до 3,7145 доллара за фунт (около 8 189 долларов за тонну). А в ходе торгов показатель максимально поднимался до рекордных 3,753 доллара за фунт, или почти 8 274 доллара за тонну.
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"За прошедший год цены на робусту подскочили более чем в два раза, арабика же в свою очередь подорожала на 80%. Таким образом стоимость зеленого зерна достигла максимальной отметки за последние 47 лет", - сообщили в компании.
Производитель сказал, что причиной сокращения поставок арабики может стать неурожай зерен из-за не самых благоприятных погодных условий. Также на цену влияют количество остатков на биржевых складах, законодательные инициативы и инфляция.
Сорт робуста более устойчив к изменениям климата, его урожайность также более стабильна, отметили в компании. Но при этом добавили, что арабика и робуста — это разный по своим вкусовым качествам кофе, поэтому говорить о полном замещении не стоит.
"Несмотря на рост цен на кофе, можно ожидать, что любители кофе продолжат наслаждаться своим любимым напитком, а рынок будет адаптироваться к новым условиям, предлагая разнообразные варианты и способы употребления кофе", - сказали в "МилФудс".
В январе эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин рассказал РИА Новости, что дефицита кофе в России нет, а спрос на напиток растет - даже на фоне рекордных цен на бирже. Эксперт сохраняет свои ожидания по росту цены на кофе - в декабре он прогнозировал, что в 2025 году кофе может подорожать на четверть, потому что у мировых лидеров по производству арабики и робусты - Бразилии и Вьетнама - снизится урожай из-за неблагоприятных погодных условий.
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