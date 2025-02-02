https://ria.ru/20250202/koalitsija-1996900682.html

Правящая коалиция Румынии утвердила единого кандидата на пост президента

Правящая коалиция Румынии утвердила единого кандидата на пост президента - РИА Новости, 02.02.2025

Правящая коалиция Румынии утвердила единого кандидата на пост президента

Все партии, входящие в правящую коалицию Румынии, официально подтвердили, что поддерживают в качестве кандидата на пост президента бывшего лидера... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T16:17:00+03:00

2025-02-02T16:17:00+03:00

2025-02-02T16:17:00+03:00

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КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Все партии, входящие в правящую коалицию Румынии, официально подтвердили, что поддерживают в качестве кандидата на пост президента бывшего лидера Национал-либеральной партии Крина Антонеску. Социал-демократическая партия (СДП), Национал-либеральная партия (НЛП), "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) и представители национальных меньшинств в декабре сформировали правящую коалицию. Парламент Румынии принял решение, что выборы президента должны пройти 4 мая, если понадобится второй тур, то он будет назначен на 18 мая. Коалиция заявила о своем намерении выдвинуть Антонеску кандидатом в президенты. НЛП и UDMR ранее официально подтвердили это решение на съездах партий, в воскресенье кандидатуру Антонеску официально одобрили и социал-демократы. "Я буду сильным президентом, не нарушая Конституцию, не искажая ее и не предавая ее дух, не интригуя со специальными, секретными, скрытными службами, не вмешиваясь и не влияя на правосудие. Я сделаю все, что в моих силах, мы добьемся успеха, и я стану президентом Румынии, у которого будут справедливые, демократические, уважительные, партнерские отношения с Социал-демократической партией, а также со всеми демократическими политическими партиями, находящимися у власти", - заявил Антонеску, выступая на съезде СДП. Он поблагодарил социал-демократов за их поддержку, подчеркнув, что этим голосованием была завершена процедура его утверждения партиями действующей правящей коалиции. В конце съезда СДП Антонеску отметил, что Румынии необходимо "защищать себя и уважать свой статус страны ЕС, НАТО, стратегического партнера с Соединенными Штатами". В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, указав на серьезные нарушения, подтвержденные рассекреченными документами Высшего совета безопасности. Решение было принято после рассмотрения жалоб от общественных организаций, кандидатов и государственных структур.

https://ria.ru/20241203/rumyniya-1986974550.html

https://ria.ru/20240310/rumyniya-1932153149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, румыния, сша, нато, евросоюз