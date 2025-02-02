https://ria.ru/20250202/kitay_otvet-1996860226.html

Китай анонсировал контрмеры на введенные Трампом пошлины

Китай анонсировал контрмеры на введенные Трампом пошлины - РИА Новости, 02.02.2025

Китай анонсировал контрмеры на введенные Трампом пошлины

Пекин примет ответные меры на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на товары из Китая, заявило министерство коммерции страны на своем сайте. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T06:46:00+03:00

2025-02-02T06:46:00+03:00

2025-02-02T08:37:00+03:00

китай

сша

дональд трамп

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джастин трюдо

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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ПЕКИН, 2 фев — РИА Новости. Пекин примет ответные меры на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на товары из Китая, заявило министерство коммерции страны на своем сайте."В ответ на ошибочные действия со стороны США Китай подаст иск в ВТО и примет соответствующие контрмеры для решительной защиты своих прав и интересов", — заявили в ведомстве.В министерстве отметили, одностороннее введение тарифов Вашингтоном нарушает правила ВТО и наносит ущерб торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами."Китай выражает сильное недовольство в связи с этим и выступает решительно против", — говорится в заявлении.В Пекине призвали Вашингтон исправить ошибку и "двигаться навстречу Китаю".Ответ на введение пошлин анонсировал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, Оттава рассматривает нетарифные контрмеры против Вашингтона, в том числе в сфере критических минералов и энергетики.Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в свою очередь поручила задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов страны. Она опровергла заявления Белого дома о связях Мехико с преступными организациями, а также осудила возможное вторжение на мексиканскую территорию.Трамп заявлял, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США. Также, по его словам, они попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит. Кроме того, политик утверждал, что объявленные террористами наркокартели находятся в союзе с мексиканским правительством и ставят под угрозу национальную безопасность и общественное здравоохранение США.Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.

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https://ria.ru/20250202/kanada-1996857014.html

https://ria.ru/20250201/tramp-1996751145.html

https://ria.ru/20250201/tramp-1996738234.html

китай

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