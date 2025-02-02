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В США назвали пугающую причину решения Трампа по Китаю - РИА Новости, 02.02.2025
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14:58 02.02.2025 (обновлено: 15:14 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/kitay-1996895132.html
В США назвали пугающую причину решения Трампа по Китаю
В США назвали пугающую причину решения Трампа по Китаю - РИА Новости, 02.02.2025
В США назвали пугающую причину решения Трампа по Китаю
Торговые меры президента Дональда Трампа в отношении Китая свидетельствуют о подготовке США к войне с КНР, считает бывший американский морпех Брайан Берлетик. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T14:58:00+03:00
2025-02-02T15:14:00+03:00
в мире
сша
китай
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Торговые меры президента Дональда Трампа в отношении Китая свидетельствуют о подготовке США к войне с КНР, считает бывший американский морпех Брайан Берлетик."Совершенно очевидно, что цель состоит в подготовке к войне с Китаем, включая блокаду китайского морского судоходства", — написал он в социальной сети Х.Берлетик считает, что введение пошлин на товары из Канады и Мексики также направлено на дальнейшее дистанцирование США от Китая, а борьба с наркотрафиком и нелегальными мигрантами — лишь предлоги.Трамп на этой неделе подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25 процентов, а также на продукцию из Китая — десять процентов. При этом документ предусматривает возможность повысить эти показатели в случае ответных мер.В ответ на это Министерство коммерции КНР заявило, что Пекин подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и примет соответствующие контрмеры. МИД Китая, в свою очередь, отметил, что "в торговой и тарифной войне нет победителей".Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.
https://ria.ru/20250126/kitay-1995489206.html
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в мире, сша, китай, мексика, канада, дональд трамп
В мире, США, Китай, Мексика, Канада, Дональд Трамп
В США назвали пугающую причину решения Трампа по Китаю

Экс-морпех Берлетик: торговые меры Трампа говорят о подготовке к войне США с КНР

© AP Photo / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Торговые меры президента Дональда Трампа в отношении Китая свидетельствуют о подготовке США к войне с КНР, считает бывший американский морпех Брайан Берлетик.
"Совершенно очевидно, что цель состоит в подготовке к войне с Китаем, включая блокаду китайского морского судоходства", — написал он в социальной сети Х.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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26 января, 08:00
Берлетик считает, что введение пошлин на товары из Канады и Мексики также направлено на дальнейшее дистанцирование США от Китая, а борьба с наркотрафиком и нелегальными мигрантами — лишь предлоги.
Трамп на этой неделе подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики и Канады в размере 25 процентов, а также на продукцию из Китая — десять процентов. При этом документ предусматривает возможность повысить эти показатели в случае ответных мер.
В ответ на это Министерство коммерции КНР заявило, что Пекин подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и примет соответствующие контрмеры. МИД Китая, в свою очередь, отметил, что "в торговой и тарифной войне нет победителей".
Как писала газета The Wall Street Journal, новые пошлины могут подорвать глобальную торговую систему и нанести серьезный ущерб основным отраслям американской экономики, включая автомобильную промышленность, тем самым открывая новые возможности для КНР на международных рынках.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Тарифные войны Трампа могут навредить США, заявил Пушков
Вчера, 14:21
 
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