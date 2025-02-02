https://ria.ru/20250202/kitay-1996874644.html

Эксперт рассказал о последствиях ответных мер Китая на новые пошлины Трампа

Эксперт рассказал о последствиях ответных мер Китая на новые пошлины Трампа - РИА Новости, 02.02.2025

Эксперт рассказал о последствиях ответных мер Китая на новые пошлины Трампа

Меры, которые Китай примет в ответ на новые пошлины президента США Дональда Трампа, заставят американских потребителей, производителей и импортеров столкнуться... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T11:26:00+03:00

2025-02-02T11:26:00+03:00

2025-02-02T11:26:00+03:00

китай

сша

канада

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg

ПЕКИН, 2 фев - РИА Новости. Меры, которые Китай примет в ответ на новые пошлины президента США Дональда Трампа, заставят американских потребителей, производителей и импортеров столкнуться с их последствиями, рассказал РИА Новости директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составили 25%, а на товары из КНР - 10%. В ответ на это министерство коммерции КНР заявило, что Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и примет соответствующие контрмеры. МИД КНР в свою очередь заявил, что "в торговой и тарифной войне нет победителей". "Стратегия, стиль Трампа заключаются в том, что он использует шантаж с целью вынудить своих торговых партнеров уступить, поэтому (изначально) он угрожал 60-процентными пошлинами. Однако экономика США не смогла бы выдержать такого удара, так как 90% издержек от тарифов лягут на плечи американских потребителей. Ему все же надо заботиться об экономике страны", - сказал Ван Ивэй. По мнению эксперта, "в реальности 10-процентными пошлинами, которые Трамп объясняет проблемой с фентанилом, он выполняет свои предвыборные обещания поддерживать ведущую роль простых американцев и традиционных ценностей". "Первоначально пошлины были нацелены на сбалансирование торгового дефицита, а сейчас они направлены на возвращение производственных цепочек, на то, чтобы пошатнуть позицию Китая как "мировой фабрики", проведение так называемых стратегических игр между США и Китаем", - сказал Ван Ивэй. По словам эксперта, с юридической и моральной точки зрения Китай будет опираться на принципы многосторонней торговли в рамках ВТО. "С практической стороны, Китай будет принимать контрмеры, чтобы ответить на жесткие требования США по некоторым отраслям и ресурсным продуктам. Это заставит как американских потребителей, так и производителей, импортеров столкнуться с последствиями тарифов, введенных Трампом. Это касается наших законных прав и интересов, то, к чему мы вынуждены были прибегнуть", - сказал Ван Ивэй.

https://ria.ru/20250202/kitay-1996858108.html

https://ria.ru/20250124/tramp-1995233009.html

китай

сша

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, канада, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире