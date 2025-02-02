https://ria.ru/20250202/kitay-1996874644.html
Эксперт рассказал о последствиях ответных мер Китая на новые пошлины Трампа
Эксперт рассказал о последствиях ответных мер Китая на новые пошлины Трампа - РИА Новости, 02.02.2025
Эксперт рассказал о последствиях ответных мер Китая на новые пошлины Трампа
Меры, которые Китай примет в ответ на новые пошлины президента США Дональда Трампа, заставят американских потребителей, производителей и импортеров столкнуться... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T11:26:00+03:00
2025-02-02T11:26:00+03:00
2025-02-02T11:26:00+03:00
китай
сша
канада
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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ПЕКИН, 2 фев - РИА Новости. Меры, которые Китай примет в ответ на новые пошлины президента США Дональда Трампа, заставят американских потребителей, производителей и импортеров столкнуться с их последствиями, рассказал РИА Новости директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составили 25%, а на товары из КНР - 10%. В ответ на это министерство коммерции КНР заявило, что Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и примет соответствующие контрмеры. МИД КНР в свою очередь заявил, что "в торговой и тарифной войне нет победителей". "Стратегия, стиль Трампа заключаются в том, что он использует шантаж с целью вынудить своих торговых партнеров уступить, поэтому (изначально) он угрожал 60-процентными пошлинами. Однако экономика США не смогла бы выдержать такого удара, так как 90% издержек от тарифов лягут на плечи американских потребителей. Ему все же надо заботиться об экономике страны", - сказал Ван Ивэй. По мнению эксперта, "в реальности 10-процентными пошлинами, которые Трамп объясняет проблемой с фентанилом, он выполняет свои предвыборные обещания поддерживать ведущую роль простых американцев и традиционных ценностей". "Первоначально пошлины были нацелены на сбалансирование торгового дефицита, а сейчас они направлены на возвращение производственных цепочек, на то, чтобы пошатнуть позицию Китая как "мировой фабрики", проведение так называемых стратегических игр между США и Китаем", - сказал Ван Ивэй. По словам эксперта, с юридической и моральной точки зрения Китай будет опираться на принципы многосторонней торговли в рамках ВТО. "С практической стороны, Китай будет принимать контрмеры, чтобы ответить на жесткие требования США по некоторым отраслям и ресурсным продуктам. Это заставит как американских потребителей, так и производителей, импортеров столкнуться с последствиями тарифов, введенных Трампом. Это касается наших законных прав и интересов, то, к чему мы вынуждены были прибегнуть", - сказал Ван Ивэй.
https://ria.ru/20250202/kitay-1996858108.html
https://ria.ru/20250124/tramp-1995233009.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, сша, канада, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Китай, США, Канада, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Эксперт рассказал о последствиях ответных мер Китая на новые пошлины Трампа
Ван Ивэй: новые пошлины Трампа заставят США столкнуться с последствиями
ПЕКИН, 2 фев - РИА Новости. Меры, которые Китай примет в ответ на новые пошлины президента США Дональда Трампа, заставят американских потребителей, производителей и импортеров столкнуться с их последствиями, рассказал РИА Новости директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй.
Ранее президент США Дональд Трамп
подписал указ о введении пошлин на товары из Канады
, Мексики
и Китая
. Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составили 25%, а на товары из КНР - 10%. В ответ на это министерство коммерции КНР заявило, что Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО)
и примет соответствующие контрмеры. МИД КНР в свою очередь заявил, что "в торговой и тарифной войне нет победителей".
"Стратегия, стиль Трампа заключаются в том, что он использует шантаж с целью вынудить своих торговых партнеров уступить, поэтому (изначально) он угрожал 60-процентными пошлинами. Однако экономика США не смогла бы выдержать такого удара, так как 90% издержек от тарифов лягут на плечи американских потребителей. Ему все же надо заботиться об экономике страны", - сказал Ван Ивэй.
По мнению эксперта, "в реальности 10-процентными пошлинами, которые Трамп объясняет проблемой с фентанилом, он выполняет свои предвыборные обещания поддерживать ведущую роль простых американцев и традиционных ценностей".
"Первоначально пошлины были нацелены на сбалансирование торгового дефицита, а сейчас они направлены на возвращение производственных цепочек, на то, чтобы пошатнуть позицию Китая как "мировой фабрики", проведение так называемых стратегических игр между США и Китаем", - сказал Ван Ивэй.
По словам эксперта, с юридической и моральной точки зрения Китай будет опираться на принципы многосторонней торговли в рамках ВТО.
"С практической стороны, Китай будет принимать контрмеры, чтобы ответить на жесткие требования США по некоторым отраслям и ресурсным продуктам. Это заставит как американских потребителей, так и производителей, импортеров столкнуться с последствиями тарифов, введенных Трампом. Это касается наших законных прав и интересов, то, к чему мы вынуждены были прибегнуть", - сказал Ван Ивэй.