https://ria.ru/20250202/kitay-1996859983.html

МИД Китая прокомментировал введение Трампом пошлин на импорт товаров

МИД Китая прокомментировал введение Трампом пошлин на импорт товаров - РИА Новости, 02.02.2025

МИД Китая прокомментировал введение Трампом пошлин на импорт товаров

МИД Китая, комментируя введение США новых тарифов на импорт товаров из КНР, заявил, что в торговой и тарифной войне нет победителей. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T06:41:00+03:00

2025-02-02T06:41:00+03:00

2025-02-02T08:35:00+03:00

экономика

китай

сша

канада

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ПЕКИН, 2 фев - РИА Новости. МИД Китая, комментируя введение США новых тарифов на импорт товаров из КНР, заявил, что в торговой и тарифной войне нет победителей. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составили 25%, а на товары из КНР - 10%. "Позиция Китая последовательна и тверда. В торговых и тарифных войнах нет победителей", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Там отметили, что введение США односторонних тарифов серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации и не только не решает собственных проблем США, но и "не идет на пользу обеим сторонам и всему миру"."Китай - страна с одной из самых строгих и последовательно проводимых политик по борьбе с наркотиками. Фентанил - проблема США", - также подчеркнули в ведомстве.В заявлении отмечается, что Китай оказывал США поддержку в борьбе с проблемой фентанила. В частности, по просьбе США Китай в 2019 году официально объявил о внесении фентанила в список контролируемых веществ, став первой страной в мире, принявшей такие меры. Кроме того, отметили в ведомстве, Китай и США провели широкомасштабное сотрудничество в области борьбы с наркотиками, "достигнув значительных результатов, что является очевидным фактом"."США должны объективно и рационально рассматривать и решать свою проблему фентанила, а не угрожать другим странам введением тарифов. Использование тарифов не является конструктивным подходом и неизбежно повлияет и нанесет ущерб дальнейшему сотрудничеству между странами в борьбе с наркотиками", - подчеркнул МИД.В ведомстве также отметили, что "Китай призывает США исправить свои ошибочные действия, сохранить достигнутую с трудом позитивную обстановку в сотрудничестве по борьбе с наркотиками и способствовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений".

https://ria.ru/20250202/kitay-1996858585.html

https://ria.ru/20250202/kitay-1996858318.html

https://ria.ru/20250202/kitay-1996858108.html

китай

сша

канада

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экономика, китай, сша, канада, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады