Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая прокомментировал введение Трампом пошлин на импорт товаров - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:41 02.02.2025 (обновлено: 08:35 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/kitay-1996859983.html
МИД Китая прокомментировал введение Трампом пошлин на импорт товаров
МИД Китая прокомментировал введение Трампом пошлин на импорт товаров - РИА Новости, 02.02.2025
МИД Китая прокомментировал введение Трампом пошлин на импорт товаров
МИД Китая, комментируя введение США новых тарифов на импорт товаров из КНР, заявил, что в торговой и тарифной войне нет победителей. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T06:41:00+03:00
2025-02-02T08:35:00+03:00
экономика
китай
сша
канада
дональд трамп
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
ПЕКИН, 2 фев - РИА Новости. МИД Китая, комментируя введение США новых тарифов на импорт товаров из КНР, заявил, что в торговой и тарифной войне нет победителей. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составили 25%, а на товары из КНР - 10%. "Позиция Китая последовательна и тверда. В торговых и тарифных войнах нет победителей", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Там отметили, что введение США односторонних тарифов серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации и не только не решает собственных проблем США, но и "не идет на пользу обеим сторонам и всему миру"."Китай - страна с одной из самых строгих и последовательно проводимых политик по борьбе с наркотиками. Фентанил - проблема США", - также подчеркнули в ведомстве.В заявлении отмечается, что Китай оказывал США поддержку в борьбе с проблемой фентанила. В частности, по просьбе США Китай в 2019 году официально объявил о внесении фентанила в список контролируемых веществ, став первой страной в мире, принявшей такие меры. Кроме того, отметили в ведомстве, Китай и США провели широкомасштабное сотрудничество в области борьбы с наркотиками, "достигнув значительных результатов, что является очевидным фактом"."США должны объективно и рационально рассматривать и решать свою проблему фентанила, а не угрожать другим странам введением тарифов. Использование тарифов не является конструктивным подходом и неизбежно повлияет и нанесет ущерб дальнейшему сотрудничеству между странами в борьбе с наркотиками", - подчеркнул МИД.В ведомстве также отметили, что "Китай призывает США исправить свои ошибочные действия, сохранить достигнутую с трудом позитивную обстановку в сотрудничестве по борьбе с наркотиками и способствовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений".
https://ria.ru/20250202/kitay-1996858585.html
https://ria.ru/20250202/kitay-1996858318.html
https://ria.ru/20250202/kitay-1996858108.html
китай
сша
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, сша, канада, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, Китай, США, Канада, Дональд Трамп, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
МИД Китая прокомментировал введение Трампом пошлин на импорт товаров

МИД Китая: в торговой и тарифной войне нет победителей

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 фев - РИА Новости. МИД Китая, комментируя введение США новых тарифов на импорт товаров из КНР, заявил, что в торговой и тарифной войне нет победителей.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составили 25%, а на товары из КНР - 10%.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Китай подаст иск в ВТО в ответ на пошлины США и примет контрмеры
06:17
"Позиция Китая последовательна и тверда. В торговых и тарифных войнах нет победителей", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Там отметили, что введение США односторонних тарифов серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации и не только не решает собственных проблем США, но и "не идет на пользу обеим сторонам и всему миру".
"Китай - страна с одной из самых строгих и последовательно проводимых политик по борьбе с наркотиками. Фентанил - проблема США", - также подчеркнули в ведомстве.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Китай выразил сильное недовольство в связи с пошлинами Трампа
06:13
В заявлении отмечается, что Китай оказывал США поддержку в борьбе с проблемой фентанила. В частности, по просьбе США Китай в 2019 году официально объявил о внесении фентанила в список контролируемых веществ, став первой страной в мире, принявшей такие меры. Кроме того, отметили в ведомстве, Китай и США провели широкомасштабное сотрудничество в области борьбы с наркотиками, "достигнув значительных результатов, что является очевидным фактом".
"США должны объективно и рационально рассматривать и решать свою проблему фентанила, а не угрожать другим странам введением тарифов. Использование тарифов не является конструктивным подходом и неизбежно повлияет и нанесет ущерб дальнейшему сотрудничеству между странами в борьбе с наркотиками", - подчеркнул МИД.
В ведомстве также отметили, что "Китай призывает США исправить свои ошибочные действия, сохранить достигнутую с трудом позитивную обстановку в сотрудничестве по борьбе с наркотиками и способствовать стабильному, здоровому и устойчивому развитию китайско-американских отношений".
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
СМИ: Китай не боится пошлин Трампа и готов дать жесткий ответ
06:09
 
ЭкономикаКитайСШАКанадаДональд ТрампВсемирная торговая организация (ВТО)Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала