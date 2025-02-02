https://ria.ru/20250202/kitay-1996858585.html

Китай подаст иск в ВТО в ответ на пошлины США и примет контрмеры

Китай подаст иск в ВТО в ответ на пошлины США и примет контрмеры - РИА Новости, 02.02.2025

Китай подаст иск в ВТО в ответ на пошлины США и примет контрмеры

Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на тарифы США и примет соответствующие контрмеры, заявило министерство коммерции КНР. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T06:17:00+03:00

2025-02-02T06:17:00+03:00

2025-02-02T08:36:00+03:00

экономика

китай

сша

канада

дональд трамп

всемирная торговая организация (вто)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ПЕКИН, 2 фев - РИА Новости. Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на тарифы США и примет соответствующие контрмеры, заявило министерство коммерции КНР. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. "Одностороннее введение тарифов со стороны США серьезно нарушает правила ВТО и не только не способствует решению собственных проблем, но и наносит ущерб нормальному торгово-экономическому сотрудничеству между Китаем и США", - говорится в заявлении на сайте ведомства. В минкоммерции также сообщили, что "в ответ на ошибочные действия со стороны США Китай подаст иск в ВТО и примет соответствующие контрмеры для решительной защиты своих прав и интересов".

https://ria.ru/20250202/kitay-1996858318.html

https://ria.ru/20250202/kitay-1996858108.html

китай

сша

канада

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экономика, китай, сша, канада, дональд трамп, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады