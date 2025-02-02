Рейтинг@Mail.ru
Китай выразил сильное недовольство в связи с пошлинами Трампа - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 02.02.2025 (обновлено: 08:37 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/kitay-1996858318.html
Китай выразил сильное недовольство в связи с пошлинами Трампа
Китай выразил сильное недовольство в связи с пошлинами Трампа - РИА Новости, 02.02.2025
Китай выразил сильное недовольство в связи с пошлинами Трампа
Китай выражает сильное недовольство и выступает решительно против тарифов США на импорт китайских товаров, заявило министерство коммерции КНР. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T06:13:00+03:00
2025-02-02T08:37:00+03:00
китай
сша
канада
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
ПЕКИН, 2 фев - РИА Новости. Китай выражает сильное недовольство и выступает решительно против тарифов США на импорт китайских товаров, заявило министерство коммерции КНР. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составили 25%, а на товары из КНР - 10%. "Китай выражает сильное недовольство в связи с этим и выступает решительно против", - говорится в заявлении по поводу введения пошлин, размещенном на сайте ведомства. В заявлении также сказано, что "китайская сторона призывает США исправить ошибочные действия и двигаться навстречу Китаю, подходить к решению проблем, полагаясь на принципы равенства, взаимной выгоды и взаимного уважения, а также вести откровенный диалог, укреплять сотрудничество и управлять разногласиями".
https://ria.ru/20250202/kitay-1996858108.html
китай
сша
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, канада, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Китай, США, Канада, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Китай выразил сильное недовольство в связи с пошлинами Трампа

Минкоммерции КНР: Китай выражает сильное недовольство в связи с пошлинами США

© Flickr / Gene ZhangФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Flickr / Gene Zhang
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 2 фев - РИА Новости. Китай выражает сильное недовольство и выступает решительно против тарифов США на импорт китайских товаров, заявило министерство коммерции КНР.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составили 25%, а на товары из КНР - 10%.
"Китай выражает сильное недовольство в связи с этим и выступает решительно против", - говорится в заявлении по поводу введения пошлин, размещенном на сайте ведомства.
В заявлении также сказано, что "китайская сторона призывает США исправить ошибочные действия и двигаться навстречу Китаю, подходить к решению проблем, полагаясь на принципы равенства, взаимной выгоды и взаимного уважения, а также вести откровенный диалог, укреплять сотрудничество и управлять разногласиями".
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
СМИ: Китай не боится пошлин Трампа и готов дать жесткий ответ
06:09
 
КитайСШАКанадаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала