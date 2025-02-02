https://ria.ru/20250202/kitay-1996858318.html

Китай выразил сильное недовольство в связи с пошлинами Трампа

Китай выразил сильное недовольство в связи с пошлинами Трампа - РИА Новости, 02.02.2025

Китай выразил сильное недовольство в связи с пошлинами Трампа

Китай выражает сильное недовольство и выступает решительно против тарифов США на импорт китайских товаров, заявило министерство коммерции КНР. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T06:13:00+03:00

2025-02-02T06:13:00+03:00

2025-02-02T08:37:00+03:00

китай

сша

канада

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ПЕКИН, 2 фев - РИА Новости. Китай выражает сильное недовольство и выступает решительно против тарифов США на импорт китайских товаров, заявило министерство коммерции КНР. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составили 25%, а на товары из КНР - 10%. "Китай выражает сильное недовольство в связи с этим и выступает решительно против", - говорится в заявлении по поводу введения пошлин, размещенном на сайте ведомства. В заявлении также сказано, что "китайская сторона призывает США исправить ошибочные действия и двигаться навстречу Китаю, подходить к решению проблем, полагаясь на принципы равенства, взаимной выгоды и взаимного уважения, а также вести откровенный диалог, укреплять сотрудничество и управлять разногласиями".

https://ria.ru/20250202/kitay-1996858108.html

китай

сша

канада

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китай, сша, канада, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады