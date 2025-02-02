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СМИ: Китай не боится пошлин Трампа и готов дать жесткий ответ - РИА Новости, 02.02.2025
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06:09 02.02.2025 (обновлено: 06:44 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/kitay-1996858108.html
СМИ: Китай не боится пошлин Трампа и готов дать жесткий ответ
СМИ: Китай не боится пошлин Трампа и готов дать жесткий ответ - РИА Новости, 02.02.2025
СМИ: Китай не боится пошлин Трампа и готов дать жесткий ответ
Китай не боится новых тарифов президента США Дональда Трампа на китайские товары и готов принять жесткие ответные меры, пишет газета South China Morning Post со РИА Новости, 02.02.2025
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2025-02-02T06:44:00+03:00
китай
сша
канада
дональд трамп
в мире
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ПЕКИН, 2 фев - РИА Новости. Китай не боится новых тарифов президента США Дональда Трампа на китайские товары и готов принять жесткие ответные меры, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на аналитиков. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составили 25%, а на товары из КНР - 10%. По словам доцента кафедры внешней политики Наньянского технологического университета в Сингапуре Дилана Ло, 10-процентный тариф, введенный на китайские товары, был "значительно снижен" по сравнению с предыдущими угрозами Трампа, который, в частности, в своей предвыборной кампании обещал ввести 60-процентные пошлины. Учитывая это, отметил Дилан Ло, китайское правительство несомненно разработало варианты ответа на действия Трампа, включая введение собственных ответных тарифов на американские товары. "Но, скорее всего, эти меры не будут масштабными. Думаю, они будут взвешенными, уместными и тщательно продуманными, чтобы не спровоцировать дальнейшие карательные меры со стороны Трампа", - заявил аналитик. По его мнению, это не окажет сильного влияния на отношения Китая и США. "Большинство рынков уже приняли во внимание тарифы, и Пекин уже предвидел этот шаг", - пояснил Дилан Ло. Директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй сказал изданию, что когда Трамп ввел тарифы на китайский импорт в ходе своего первого президентского срока, его внимание было сосредоточено на торговом дефиците между США и Китаем. Теперь же, как считает эксперт, американский лидер скорее использует тарифы как инструмент для возвращения производств в США. Ван Ивэй добавил, что Трамп, похоже, обладает "большей властью и стал более зрелым". "Но и Китай тоже отличается от того Китая, каким он был восемь лет назад", - подчеркнул аналитик, добавив, что США не смогут поколебать лидирующую позицию Китая в таких областях, как глобальные цепочки поставок. "Китай определенно даст решительный ответ", - уверен Ван Ивэй. Он подчеркнул, что "Китай не боится тарифов Трампа", потому что китайская экономика относительно самодостаточна по сравнению с другими экономиками, что снижает влияние пошлин. Он добавил, что тарифы также приведут к инфляции в США, что повлияет на внутреннее потребление и американскую экономику. Тем не менее, как указал Ван Ивэй, в отношениях между США и Китаем есть признаки улучшения. По словам эксперта, они "не кажутся такими плохими в краткосрочной перспективе". Он отметил, что у Китая и США есть схожие интересы, и в некоторых областях Пекин может работать с Трампом, включая конфликт на Украине.
https://ria.ru/20250202/poshliny-1996849525.html
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китай, сша, канада, дональд трамп, в мире, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Китай, США, Канада, Дональд Трамп, В мире, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
СМИ: Китай не боится пошлин Трампа и готов дать жесткий ответ

SCMP: Китай не боится пошлин Трампа и готов дать жесткий ответ

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 фев - РИА Новости. Китай не боится новых тарифов президента США Дональда Трампа на китайские товары и готов принять жесткие ответные меры, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на аналитиков.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США на товары из Мексики и Канады составили 25%, а на товары из КНР - 10%.
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По словам доцента кафедры внешней политики Наньянского технологического университета в Сингапуре Дилана Ло, 10-процентный тариф, введенный на китайские товары, был "значительно снижен" по сравнению с предыдущими угрозами Трампа, который, в частности, в своей предвыборной кампании обещал ввести 60-процентные пошлины. Учитывая это, отметил Дилан Ло, китайское правительство несомненно разработало варианты ответа на действия Трампа, включая введение собственных ответных тарифов на американские товары. "Но, скорее всего, эти меры не будут масштабными. Думаю, они будут взвешенными, уместными и тщательно продуманными, чтобы не спровоцировать дальнейшие карательные меры со стороны Трампа", - заявил аналитик.
По его мнению, это не окажет сильного влияния на отношения Китая и США.
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"Большинство рынков уже приняли во внимание тарифы, и Пекин уже предвидел этот шаг", - пояснил Дилан Ло.
Директор Института международных отношений при Народном университете Китая Ван Ивэй сказал изданию, что когда Трамп ввел тарифы на китайский импорт в ходе своего первого президентского срока, его внимание было сосредоточено на торговом дефиците между США и Китаем. Теперь же, как считает эксперт, американский лидер скорее использует тарифы как инструмент для возвращения производств в США.
Ван Ивэй добавил, что Трамп, похоже, обладает "большей властью и стал более зрелым".
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"Но и Китай тоже отличается от того Китая, каким он был восемь лет назад", - подчеркнул аналитик, добавив, что США не смогут поколебать лидирующую позицию Китая в таких областях, как глобальные цепочки поставок.
"Китай определенно даст решительный ответ", - уверен Ван Ивэй.
Он подчеркнул, что "Китай не боится тарифов Трампа", потому что китайская экономика относительно самодостаточна по сравнению с другими экономиками, что снижает влияние пошлин. Он добавил, что тарифы также приведут к инфляции в США, что повлияет на внутреннее потребление и американскую экономику.
Тем не менее, как указал Ван Ивэй, в отношениях между США и Китаем есть признаки улучшения. По словам эксперта, они "не кажутся такими плохими в краткосрочной перспективе". Он отметил, что у Китая и США есть схожие интересы, и в некоторых областях Пекин может работать с Трампом, включая конфликт на Украине.
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КитайСШАКанадаДональд ТрампВ миреВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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