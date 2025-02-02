https://ria.ru/20250202/kinolog-1996852895.html

Кинолог рассказал, какой корм стоит выбирать для собаки

Кинолог рассказал, какой корм стоит выбирать для собаки - РИА Новости, 02.02.2025

Кинолог рассказал, какой корм стоит выбирать для собаки

Рынок кормов для собак очень обширный, порой даже самый опытный собаковод не с первого раза сможет подобрать подходящий, который будет закрывать все потребности РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T03:08:00+03:00

2025-02-02T03:08:00+03:00

2025-02-02T03:08:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Рынок кормов для собак очень обширный, порой даже самый опытный собаковод не с первого раза сможет подобрать подходящий, который будет закрывать все потребности питомца, предпочтительнее те, в составе которых максимально подробно описаны мясные составляющие и нет слишком большого количества ароматизаторов и консервантов, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Любое изменение в рационе может негативно сказаться на здоровье собаки, поэтому не стоит спешить с выбором нового корма. Присмотритесь к бренду, изучите состав, узнайте мнение специалиста. При выборе корма учитывайте физиологические особенности и энергетические потребности вашей собаки, внимательно следите за реакцией организма на тот или иной корм и вовремя заменяйте его, если заметили негативную реакцию", - сказал Голубев. Он порекомендовал выбирать корма от известных брендов. Такие производители вложили много сил и средств, чтобы создать линейки кормов, выйти на рынок и запомниться покупателям. Они уже успели себя зарекомендовать, поэтому теперь им невыгодно рисковать своим имиджем и, например, добавлять в корма сомнительные ингредиенты, объяснил кинолог. В то же время спешить не стоит, оговорился он. Прежде чем купить корм, собаководу всё же стоит изучить информацию о производителе, почитать отзывы других покупателей и посоветоваться с ветеринарным врачом, отметил Голубев. Президент РКФ рассказал, что обычно ингредиенты корма перечисляются друг за другом в порядке убывания доли в составе. В самом конце стоят те, которых в корме меньше 0,1%. Основу корма составляют белки животного происхождения, кроме того, в нём должны быть клетчатка, источники жиров, витаминов и минералов. "Обращайте внимание, как производитель описывает состав, в хороших кормах указаны все составляющие максимально развернуто. Между кормом, где просто указано "мясные субпродукты", и кормом, где прописано сердце, печень, рубец - выбирайте второй вариант. Поскольку здесь вы точно понимаете, что будет входить в состав корма", - подчеркнул он. Кроме того, кинолог посоветовал избегать кормов с длинным списком ароматизаторов, красителей и консервантов. Эти вещества улучшают вкусовые свойства и привлекательность корма, а также обеспечивают ему сохранность, но питательной ценности для животного не несут, а некоторые и вовсе могут быть вредны. Также, по словам Голубева, при выборе корма следует учитывать особенности собаки. У многих производителей есть разные продукты, предназначенные для разных животных в зависимости от их активности, возраста и размера. Помимо этого, он призвал не экономить на кормах, чтобы не навредить собаки и не тратить потом ещё больше в ветеринарной клинике.

https://ria.ru/20250126/kinolog-1995506566.html

https://ria.ru/20250119/sobaki-1994423825.html

https://ria.ru/20250112/kinolog-1993305031.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)