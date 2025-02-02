В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киевской области и еще девяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и еще девяти регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса на 10.25 мск, сигнал тревоги звучит в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.