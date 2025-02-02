https://ria.ru/20250202/khinshteyn-1996932225.html

Хинштейн поручил наградить медиков, помогающих пострадавшим курянам

Хинштейн поручил наградить медиков, помогающих пострадавшим курянам - РИА Новости, 02.02.2025

Хинштейн поручил наградить медиков, помогающих пострадавшим курянам

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что поручил подготовить представление к наградам наиболее отличившихся медицинских работников и... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T22:56:00+03:00

2025-02-02T22:56:00+03:00

2025-02-02T23:01:00+03:00

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КУРСК, 2 фев - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что поручил подготовить представление к наградам наиболее отличившихся медицинских работников и волонтёров, оказывающих помощь пострадавшим жителям приграничья. Врио губернатора сообщил в воскресенье, что навестил раненых курян, которых после атаки дронов перевели на лечение в Курскую областную клиническую больницу. "Огромная признательность, конечно, нашим медиками и волонтерам! Всякий раз, приезжая в больницу, слышу самые теплые слова в их адрес: ухаживают, как за родными, лечат, поддерживают. Считаю, что людей с такой преданностью делу нам нужно обязательно поощрять! Лично поблагодарил персонал отделения, ведь самая главная оценка для любого из нас — та, которую мы получаем от людей. Поручил подготовить представление к наградам наиболее отличившихся врачей, медработников и волонтеров", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250202/khinshteyn-1996849372.html

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общество, курская область, александр хинштейн, россия