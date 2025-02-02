https://ria.ru/20250202/khinshteyn-1996932225.html
Хинштейн поручил наградить медиков, помогающих пострадавшим курянам
Хинштейн поручил наградить медиков, помогающих пострадавшим курянам - РИА Новости, 02.02.2025
Хинштейн поручил наградить медиков, помогающих пострадавшим курянам
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что поручил подготовить представление к наградам наиболее отличившихся медицинских работников и... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T22:56:00+03:00
2025-02-02T22:56:00+03:00
2025-02-02T23:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
курская область
александр хинштейн
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151777/89/1517778979_0:25:3077:1756_1920x0_80_0_0_e51ef967be482b2920344907601f5ea7.jpg
КУРСК, 2 фев - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что поручил подготовить представление к наградам наиболее отличившихся медицинских работников и волонтёров, оказывающих помощь пострадавшим жителям приграничья. Врио губернатора сообщил в воскресенье, что навестил раненых курян, которых после атаки дронов перевели на лечение в Курскую областную клиническую больницу. "Огромная признательность, конечно, нашим медиками и волонтерам! Всякий раз, приезжая в больницу, слышу самые теплые слова в их адрес: ухаживают, как за родными, лечат, поддерживают. Считаю, что людей с такой преданностью делу нам нужно обязательно поощрять! Лично поблагодарил персонал отделения, ведь самая главная оценка для любого из нас — та, которую мы получаем от людей. Поручил подготовить представление к наградам наиболее отличившихся врачей, медработников и волонтеров", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250202/khinshteyn-1996849372.html
курская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151777/89/1517778979_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_66ae5dcecace3aca3d80434f05862920.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, курская область, александр хинштейн, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Александр Хинштейн, Россия
Хинштейн поручил наградить медиков, помогающих пострадавшим курянам
Врио главы Курской области Хинштейн поручил наградить медработников и волонтеров