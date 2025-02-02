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Хинштейн поручил наградить медиков, помогающих пострадавшим курянам - РИА Новости, 02.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:56 02.02.2025 (обновлено: 23:01 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/khinshteyn-1996932225.html
Хинштейн поручил наградить медиков, помогающих пострадавшим курянам
Хинштейн поручил наградить медиков, помогающих пострадавшим курянам - РИА Новости, 02.02.2025
Хинштейн поручил наградить медиков, помогающих пострадавшим курянам
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что поручил подготовить представление к наградам наиболее отличившихся медицинских работников и... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T22:56:00+03:00
2025-02-02T23:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
курская область
александр хинштейн
россия
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КУРСК, 2 фев - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что поручил подготовить представление к наградам наиболее отличившихся медицинских работников и волонтёров, оказывающих помощь пострадавшим жителям приграничья. Врио губернатора сообщил в воскресенье, что навестил раненых курян, которых после атаки дронов перевели на лечение в Курскую областную клиническую больницу. "Огромная признательность, конечно, нашим медиками и волонтерам! Всякий раз, приезжая в больницу, слышу самые теплые слова в их адрес: ухаживают, как за родными, лечат, поддерживают. Считаю, что людей с такой преданностью делу нам нужно обязательно поощрять! Лично поблагодарил персонал отделения, ведь самая главная оценка для любого из нас — та, которую мы получаем от людей. Поручил подготовить представление к наградам наиболее отличившихся врачей, медработников и волонтеров", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250202/khinshteyn-1996849372.html
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общество, курская область, александр хинштейн, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Курская область, Александр Хинштейн, Россия
Хинштейн поручил наградить медиков, помогающих пострадавшим курянам

Врио главы Курской области Хинштейн поручил наградить медработников и волонтеров

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КУРСК, 2 фев - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что поручил подготовить представление к наградам наиболее отличившихся медицинских работников и волонтёров, оказывающих помощь пострадавшим жителям приграничья.
Врио губернатора сообщил в воскресенье, что навестил раненых курян, которых после атаки дронов перевели на лечение в Курскую областную клиническую больницу.
"Огромная признательность, конечно, нашим медиками и волонтерам! Всякий раз, приезжая в больницу, слышу самые теплые слова в их адрес: ухаживают, как за родными, лечат, поддерживают. Считаю, что людей с такой преданностью делу нам нужно обязательно поощрять! Лично поблагодарил персонал отделения, ведь самая главная оценка для любого из нас — та, которую мы получаем от людей. Поручил подготовить представление к наградам наиболее отличившихся врачей, медработников и волонтеров", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоКурская областьАлександр ХинштейнРоссия
 
 
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