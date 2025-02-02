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Хинштейн заявил об отсутствии точных данных о пострадавших в Судже
Хинштейн заявил об отсутствии точных данных о пострадавших в Судже - РИА Новости, 02.02.2025
Хинштейн заявил об отсутствии точных данных о пострадавших в Судже
Достоверной информации о числе пострадавших при ударе ВСУ по интернату в Судже Курской области пока нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T01:23:00+03:00
2025-02-02T01:23:00+03:00
2025-02-02T02:21:00+03:00
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александр хинштейн
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Достоверной информации о числе пострадавших при ударе ВСУ по интернату в Судже Курской области пока нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.Ранее в Минобороны сообщили, что в субботу украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины."Достоверной информации о числе пострадавших пока нет. В любом случае удар ракетами по интернату, в котором могли находиться люди, - это преступление, которому нет прощения и нет сроков давности. Дорогие суджанцы, молюсь вместе с вами", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250202/udar-1996849023.html
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вооруженные силы украины, суджа, курская область, сумская область, александр хинштейн, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Суджа, Курская область, Сумская область, Александр Хинштейн, Происшествия
Хинштейн заявил об отсутствии точных данных о пострадавших в Судже
Хинштейн назвал удар по интернату в Судже преступлением, которому нет прощения