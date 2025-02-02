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Хинштейн заявил об отсутствии точных данных о пострадавших в Судже - РИА Новости, 02.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:23 02.02.2025 (обновлено: 02:21 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/khinshteyn-1996849372.html
Хинштейн заявил об отсутствии точных данных о пострадавших в Судже
Хинштейн заявил об отсутствии точных данных о пострадавших в Судже - РИА Новости, 02.02.2025
Хинштейн заявил об отсутствии точных данных о пострадавших в Судже
Достоверной информации о числе пострадавших при ударе ВСУ по интернату в Судже Курской области пока нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T01:23:00+03:00
2025-02-02T02:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
суджа
курская область
сумская область
александр хинштейн
происшествия
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Достоверной информации о числе пострадавших при ударе ВСУ по интернату в Судже Курской области пока нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.Ранее в Минобороны сообщили, что в субботу украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины."Достоверной информации о числе пострадавших пока нет. В любом случае удар ракетами по интернату, в котором могли находиться люди, - это преступление, которому нет прощения и нет сроков давности. Дорогие суджанцы, молюсь вместе с вами", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250202/udar-1996849023.html
суджа
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вооруженные силы украины, суджа, курская область, сумская область, александр хинштейн, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Суджа, Курская область, Сумская область, Александр Хинштейн, Происшествия
Хинштейн заявил об отсутствии точных данных о пострадавших в Судже

Хинштейн назвал удар по интернату в Судже преступлением, которому нет прощения

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Достоверной информации о числе пострадавших при ударе ВСУ по интернату в Судже Курской области пока нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
Ранее в Минобороны сообщили, что в субботу украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины.
"Достоверной информации о числе пострадавших пока нет. В любом случае удар ракетами по интернату, в котором могли находиться люди, - это преступление, которому нет прощения и нет сроков давности. Дорогие суджанцы, молюсь вместе с вами", - написал Хинштейн в Telegram-канале.
Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже, сообщили в Минобороны
01:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСуджаКурская областьСумская областьАлександр ХинштейнПроисшествия
 
 
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