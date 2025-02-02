https://ria.ru/20250202/khinshteyn-1996849372.html

Хинштейн заявил об отсутствии точных данных о пострадавших в Судже

Хинштейн заявил об отсутствии точных данных о пострадавших в Судже - РИА Новости, 02.02.2025

Хинштейн заявил об отсутствии точных данных о пострадавших в Судже

Достоверной информации о числе пострадавших при ударе ВСУ по интернату в Судже Курской области пока нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T01:23:00+03:00

2025-02-02T01:23:00+03:00

2025-02-02T02:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

суджа

курская область

сумская область

александр хинштейн

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988100903_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_f7834c79fc20aa7d60b2aba3f156820b.jpg

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Достоверной информации о числе пострадавших при ударе ВСУ по интернату в Судже Курской области пока нет, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.Ранее в Минобороны сообщили, что в субботу украинские войска нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области Украины."Достоверной информации о числе пострадавших пока нет. В любом случае удар ракетами по интернату, в котором могли находиться люди, - это преступление, которому нет прощения и нет сроков давности. Дорогие суджанцы, молюсь вместе с вами", - написал Хинштейн в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250202/udar-1996849023.html

суджа

курская область

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, суджа, курская область, сумская область, александр хинштейн, происшествия