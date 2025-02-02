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Умер бывший руководитель нескольких команд КВН Валерий Хаит
Умер бывший руководитель нескольких команд КВН Валерий Хаит - РИА Новости, 02.02.2025
Умер бывший руководитель нескольких команд КВН Валерий Хаит
Бывший руководитель нескольких одесских команд-чемпионов КВН Валерий Хаит скончался в возрасте 85 лет, сообщил Всемирный клуб одесситов. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T04:16:00+03:00
2025-02-02T04:16:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Бывший руководитель нескольких одесских команд-чемпионов КВН Валерий Хаит скончался в возрасте 85 лет, сообщил Всемирный клуб одесситов. "С прискорбием извещаем о кончине Валерия Исаковича Хаита 1 февраля 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном на странице клуба в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). В сообщении указывается, что Хаит был капитаном сборной команды КВН Одессы с 1966 по 1971 год. Также Хаит руководил одесскими командами-чемпионами КВН 1972 года (Сборная Одессы под флагом Института народного хозяйства) и 1987 года (Первая команда джентльменов ОГУ). Валерий Хаит – отец актера Ростислава Хаита, одного из основателей комического театра "Квартет И".* Деятельность Meta (Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена в России.
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Культура, Россия, Одесса, КВН, Facebook, Квартет И
Умер бывший руководитель нескольких команд КВН Валерий Хаит
Экс-руководитель нескольких команд КВН Валерий Хаит умер в возрасте 85 лет