https://ria.ru/20250202/kazan-1996856881.html

Массовый убийца Галявиев рассчитывал взрывом разрушить школу в Казани

Массовый убийца Галявиев рассчитывал взрывом разрушить школу в Казани - РИА Новости, 02.02.2025

Массовый убийца Галявиев рассчитывал взрывом разрушить школу в Казани

Ильназ Галявиев, приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии в мае 2021 года, при подготовке нападения... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T05:47:00+03:00

2025-02-02T05:47:00+03:00

2025-02-02T05:47:00+03:00

происшествия

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ильназ галявиев

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Ильназ Галявиев, приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство девяти человек в казанской гимназии в мае 2021 года, при подготовке нападения рассчитывал, что его самодельное взрывное устройство полностью разрушит школу, следует из постановления суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Из показаний осужденного, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании, следует, что он рассчитывал на то, что взрыв изготовленного им взрывного устройства будет мощным и приведет к большим разрушениям стен, перекрытий и иных конструктивных элементов гимназии, вплоть до полного разрушения здания", - говорится в материалах суда. 11 мая 2021 года в Казани (Татарстан) 19-летний Ильназ Галявиев устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учителей, еще 24 человека пострадали. Галявиев был задержан. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). В соответствии с заключением комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиев признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК РФ, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества. По версии следствия, он устроил массовое убийство в казанской гимназии, подражая представителям "одной из деструктивных интернет-субкультур". Верховный суд Татарстана 13 апреля 2023 года назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Кроме того, суд частично удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда – на 22 миллиона рублей. В августе Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе пожизненный приговор Галявиеву.

https://ria.ru/20250130/sud-1996509193.html

https://ria.ru/20250129/kompensatsiya-1996030080.html

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происшествия, россия, казань, нижний новгород, ильназ галявиев