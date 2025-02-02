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СК возбудил дело против командира ВСУ, приказавшего ударить по интернату - РИА Новости, 02.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:29 02.02.2025 (обновлено: 21:06 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/karpusha-1996869661.html
СК возбудил дело против командира ВСУ, приказавшего ударить по интернату
СК возбудил дело против командира ВСУ, приказавшего ударить по интернату - РИА Новости, 02.02.2025
СК возбудил дело против командира ВСУ, приказавшего ударить по интернату
Возбуждено дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T10:29:00+03:00
2025-02-02T21:06:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
курская область
русское поречное
светлана петренко
александр хинштейн
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Возбуждено дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже, сообщили РИА Новости в СК."Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВФУ полковника Ростислава Карпуши, подозреваемого в совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области (пункт "б" часть 3 статьи 205 УК России)", — заявили в ведомстве.По данным следствия, в субботу Карпуша отдал приказ подчиненным ударить по зданию, где находились мирные жители. В результате преступления есть погибшие и раненые.&quot;Принимаются меры к установлению местонахождения Карпуши и его соучастников&quot;, — подчеркнули в Следственном комитете.Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к преступлению.Ночью в воскресенье Минобороны сообщило, что ВСУ целенаправленно ударили по интернату в оккупированном украинскими боевиками городе Судже. Российская ПВО зафиксировала пуск ракет из Сумской области.Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отмечал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.В министерстве также подчеркнули, что противник пошел на такой шаг, чтобы отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в курском селе Русское Поречное.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Россия призывает международное сообщество осудить целенаправленную атаку ВСУ.Массовое убийство жителей Русского ПоречногоВ пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что военные следователи установили личности пятерых украинских боевиков, которые убили 22 жителя села Русское Поречное.По данным следствия, за преступлениями стоят старший солдат Евгений Фабрисенко, а также боевики с позывными Кум, Мотыль, Проводник и Художник. Они вторглись в Курскую область в сентябре прошлого года.Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко взяли в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Возбуждено уголовное дело.
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россия
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), курская область, русское поречное, светлана петренко, александр хинштейн, суджа, вооруженные силы украины, удар всу по интернату в судже
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине, Курская область, Русское Поречное, Светлана Петренко, Александр Хинштейн, Суджа, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по интернату в Судже
СК возбудил дело против командира ВСУ, приказавшего ударить по интернату

СК возбудил дело против командира ВСУ, приказавшего ударить по интернату в Судже

© Фото : соцсетиКомандир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша
Командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : соцсети
Командир 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Возбуждено дело против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, приказавшего ударить по школе-интернату в Судже, сообщили РИА Новости в СК.
"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВФУ полковника Ростислава Карпуши, подозреваемого в совершении террористического акта в Суджанском районе Курской области (пункт "б" часть 3 статьи 205 УК России)", — заявили в ведомстве.
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По данным следствия, в субботу Карпуша отдал приказ подчиненным ударить по зданию, где находились мирные жители. В результате преступления есть погибшие и раненые.
«

"Принимаются меры к установлению местонахождения Карпуши и его соучастников", — подчеркнули в Следственном комитете.

Следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных к преступлению.
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отмечал, что достоверной информации о числе пострадавших пока нет.
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В министерстве также подчеркнули, что противник пошел на такой шаг, чтобы отвлечь мировое сообщество от собственных зверств в курском селе Русское Поречное.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Россия призывает международное сообщество осудить целенаправленную атаку ВСУ.
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Массовое убийство жителей Русского Поречного

В пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что военные следователи установили личности пятерых украинских боевиков, которые убили 22 жителя села Русское Поречное.
По данным следствия, за преступлениями стоят старший солдат Евгений Фабрисенко, а также боевики с позывными Кум, Мотыль, Проводник и Художник. Они вторглись в Курскую область в сентябре прошлого года.
Во время боев в Суджанском районе Фабрисенко взяли в плен. На допросе он рассказал о преступлениях, которые совершил вместе с другими военными, в том числе об изнасилованиях, насильственных действиях сексуального характера и убийствах. Возбуждено уголовное дело.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Курская областьРусское ПоречноеСветлана ПетренкоАлександр ХинштейнСуджаВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по интернату в Судже
 
 
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