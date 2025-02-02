https://ria.ru/20250202/kanada-1996857608.html

Трюдо не исключил запрета на экспорт в США энергоносителей

Трюдо не исключил запрета на экспорт в США энергоносителей - РИА Новости, 02.02.2025

Трюдо не исключил запрета на экспорт в США энергоносителей

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался исключить возможность введения Оттавой запрета на экспорт в США энергоносителей в качестве дальнейшей контрмеры... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T05:59:00+03:00

2025-02-02T05:59:00+03:00

2025-02-02T08:36:00+03:00

сша

канада

джастин трюдо

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался исключить возможность введения Оттавой запрета на экспорт в США энергоносителей в качестве дальнейшей контрмеры на пошлины Вашингтона. На пресс-конференции в связи с введением Канадой контрмер на импортные пошлины со стороны США журналисты обратились к главе кабмина с вопросом, исключает ли он возможность введения запрета на экспорт Вашингтону энергоносителей. "Любые обсуждения относительно дальнейших мер, особенно касающихся отдельных отраслей или регионов страны, - это то, что мы собираемся делать осторожно и вдумчиво, при полном партнерстве региональных лидеров, глав провинций и бизнеса", - ответил Трюдо, не став исключать возможность запрета на экспорт энергоносителей. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы Трампа включает опцию повышения в том случае, если любая страна введет ответные меры против Вашингтона. До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.

https://ria.ru/20250202/tryudo-1996856449.html

https://ria.ru/20250202/poshliny-1996856154.html

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сша, канада, джастин трюдо, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады