https://ria.ru/20250202/kanada-1996857014.html

Трюдо заявил, что канадцы потрясены решением США выбрать их мишенью

Трюдо заявил, что канадцы потрясены решением США выбрать их мишенью - РИА Новости, 02.02.2025

Трюдо заявил, что канадцы потрясены решением США выбрать их мишенью

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы ошеломлены решением США выбрать их в качестве мишени, комментируя решение американского президента... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T05:50:00+03:00

2025-02-02T05:50:00+03:00

2025-02-02T06:45:00+03:00

сша

канада

мексика

дональд трамп

джастин трюдо

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144980/65/1449806537_0:29:4653:2646_1920x0_80_0_0_8837aa12b669ddb2755b3bbe2254a30c.jpg

ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы ошеломлены решением США выбрать их в качестве мишени, комментируя решение американского президента Дональда Трампа ввести импортные пошлины против Оттавы. "Канадцы немного ошеломлены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи выбирают нас в качестве мишени", - сообщил он на пресс-конференции. По мнению Трюдо, обеим странам стоит совместно решать общие задачи в "других частях света". Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы Трампа включает опцию повышения в том случае, если любая страна введет ответные меры против Вашингтона. До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.

https://ria.ru/20250131/trjudo-1996711728.html

https://ria.ru/20250202/tryudo-1996856449.html

сша

канада

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, канада, мексика, дональд трамп, джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады