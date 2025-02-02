https://ria.ru/20250202/kanada-1996857014.html
Трюдо заявил, что канадцы потрясены решением США выбрать их мишенью
Трюдо заявил, что канадцы потрясены решением США выбрать их мишенью - РИА Новости, 02.02.2025
Трюдо заявил, что канадцы потрясены решением США выбрать их мишенью
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы ошеломлены решением США выбрать их в качестве мишени, комментируя решение американского президента... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T05:50:00+03:00
2025-02-02T05:50:00+03:00
2025-02-02T06:45:00+03:00
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дональд трамп
джастин трюдо
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что канадцы ошеломлены решением США выбрать их в качестве мишени, комментируя решение американского президента Дональда Трампа ввести импортные пошлины против Оттавы. "Канадцы немного ошеломлены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи выбирают нас в качестве мишени", - сообщил он на пресс-конференции. По мнению Трюдо, обеим странам стоит совместно решать общие задачи в "других частях света". Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы Трампа включает опцию повышения в том случае, если любая страна введет ответные меры против Вашингтона. До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.
https://ria.ru/20250131/trjudo-1996711728.html
https://ria.ru/20250202/tryudo-1996856449.html
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сша, канада, мексика, дональд трамп, джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трюдо заявил, что канадцы потрясены решением США выбрать их мишенью
Трюдо: канадцы ошеломлены решением США выбрать их в качестве мишени