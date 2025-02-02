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Канада может ввести против США нетарифные меры, заявил Трюдо
Канада может ввести против США нетарифные меры, заявил Трюдо - РИА Новости, 02.02.2025
Канада может ввести против США нетарифные меры, заявил Трюдо
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Оттава рассматривает возможность введения серии нетарифных контрмер против США, в том числе в сфере... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T05:37:00+03:00
2025-02-02T05:37:00+03:00
2025-02-02T06:45:00+03:00
сша
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джастин трюдо
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 2 фев - РИА Новости. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Оттава рассматривает возможность введения серии нетарифных контрмер против США, в том числе в сфере критических минералов и энергетики. "В рамках наших ответных мер мы совместно с провинциями и территориями рассматриваем ряд нетарифных мер, в том числе касающихся критически важных минералов, энергоносителей и других партнерств", - сообщил он на пресс-конференции. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы Трампа включает опцию повышения в том случае, если любая страна введет ответные меры против Вашингтона. До этого американский президент, объясняя введение пошлин, отметил, что Канада несет ответственность за значительные объемы контрабанды наркотиков в США, наркотики также попадают в страну через территорию Мексики, а Китай их производит.
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сша, канада, мексика, джастин трюдо, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, Канада, Мексика, Джастин Трюдо, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Канада может ввести против США нетарифные меры, заявил Трюдо
Трюдо: Канада может ввести против США нетарифные меры