https://ria.ru/20250202/kalifornija-1996865045.html
В Калифорнии произошел пожар на НПЗ, есть пострадавшие
В Калифорнии произошел пожар на НПЗ, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.02.2025
В Калифорнии произошел пожар на НПЗ, есть пострадавшие
Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Мартинес в округе Контра-Коста в американском штате Калифорния, по меньшей мере шесть человек... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T08:56:00+03:00
2025-02-02T08:56:00+03:00
2025-02-02T08:56:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Мартинес в округе Контра-Коста в американском штате Калифорния, по меньшей мере шесть человек пострадали, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные органы здравоохранения. "Из-за пожара на НПЗ в Мартинесе жителям рекомендовали занять ближайшее укрытие, шесть работников пострадали", - сообщается на сайте телеканала. Отмечается, что инцидент произошел на заводе компании Martinez Refining Company. Четырем из шести пострадавших потребовалась госпитализация. "Пожалуйста, зайдите в помещение, закройте все окна и двери, выключите все обогреватели, кондиционеры и вентиляторы. Если не используете камин, закройте дымовые заслонки и вентиляционные отверстия, заклейте щели вокруг дверей и окон скотчем или влажными полотенцами", - приводит телеканал рекомендации местных органов здравоохранения жителям близлежащих районов.
https://ria.ru/20250131/moskva-1996582325.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калифорния
В Калифорнии произошел пожар на НПЗ, есть пострадавшие
CBS: шесть человек пострадали при пожаре на НПЗ в Калифорнии
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости.
Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Мартинес в округе Контра-Коста в американском штате Калифорния, по меньшей мере шесть человек пострадали, сообщает телеканал CBS
со ссылкой на местные органы здравоохранения.
"Из-за пожара на НПЗ в Мартинесе жителям рекомендовали занять ближайшее укрытие, шесть работников пострадали", - сообщается на сайте телеканала.
Отмечается, что инцидент произошел на заводе компании Martinez Refining Company. Четырем из шести пострадавших потребовалась госпитализация.
"Пожалуйста, зайдите в помещение, закройте все окна и двери, выключите все обогреватели, кондиционеры и вентиляторы. Если не используете камин, закройте дымовые заслонки и вентиляционные отверстия, заклейте щели вокруг дверей и окон скотчем или влажными полотенцами", - приводит телеканал рекомендации местных органов здравоохранения жителям близлежащих районов.