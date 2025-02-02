https://ria.ru/20250202/kalifornija-1996865045.html

В Калифорнии произошел пожар на НПЗ, есть пострадавшие

В Калифорнии произошел пожар на НПЗ, есть пострадавшие - РИА Новости, 02.02.2025

В Калифорнии произошел пожар на НПЗ, есть пострадавшие

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Мартинес в округе Контра-Коста в американском штате Калифорния, по меньшей мере шесть человек... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T08:56:00+03:00

2025-02-02T08:56:00+03:00

2025-02-02T08:56:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Мартинес в округе Контра-Коста в американском штате Калифорния, по меньшей мере шесть человек пострадали, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные органы здравоохранения. "Из-за пожара на НПЗ в Мартинесе жителям рекомендовали занять ближайшее укрытие, шесть работников пострадали", - сообщается на сайте телеканала. Отмечается, что инцидент произошел на заводе компании Martinez Refining Company. Четырем из шести пострадавших потребовалась госпитализация. "Пожалуйста, зайдите в помещение, закройте все окна и двери, выключите все обогреватели, кондиционеры и вентиляторы. Если не используете камин, закройте дымовые заслонки и вентиляционные отверстия, заклейте щели вокруг дверей и окон скотчем или влажными полотенцами", - приводит телеканал рекомендации местных органов здравоохранения жителям близлежащих районов.

https://ria.ru/20250131/moskva-1996582325.html

https://ria.ru/20240416/ssha-1940289192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, калифорния