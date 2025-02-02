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В школах Якутска усилили меры безопасности из-за сообщений с угрозами - РИА Новости, 02.02.2025
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16:56 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/jakutsk-1996903009.html
В школах Якутска усилили меры безопасности из-за сообщений с угрозами
В школах Якутска усилили меры безопасности из-за сообщений с угрозами - РИА Новости, 02.02.2025
В школах Якутска усилили меры безопасности из-за сообщений с угрозами
Меры безопасности усилены в школах Якутска из-за провокационных сообщений с угрозами, полицейские выйдут на патруль у образовательных учреждений, сообщает... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T16:56:00+03:00
2025-02-02T16:56:00+03:00
якутск
школы
происшествия
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ЯКУТСК, 2 фев - РИА Новости. Меры безопасности усилены в школах Якутска из-за провокационных сообщений с угрозами, полицейские выйдут на патруль у образовательных учреждений, сообщает пресс-служба городского управления образования. Пользователи соцсетей в Якутске пересылают фото пистолета и патронов к нему, а также сообщения от неизвестного лица, который грозится расстрелять учащихся школ города. "На объектах образования городского округа "город Якутск" применяются все необходимые меры безопасности по защите жизни и здоровья учащихся. Сообщения с угрозами незамедлительно проверяются правоохранительными органами, ведется постоянный мониторинг и контроль всеми ответственными структурами. Также будет усилено патрулирование правоохранительных органов у образовательных учреждений", - отметили в управлении. В пресс-службе уточнили, что в понедельник школы будут работать в очном формате. "Родители (законные представители) имеют право самостоятельно принимать решение о возможности посещения обучающимися общеобразовательной организации с обязательным информированием классного руководителя", - добавили в пресс-службе.
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якутск, школы, происшествия
Якутск, Школы, Происшествия
В школах Якутска усилили меры безопасности из-за сообщений с угрозами

Меры безопасности усилены в якутских школах в связи с сообщениями с угрозами

© Фото : официальный сайт Окружной администрации г. ЯкутскаШкола в Якутске
Школа в Якутске - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : официальный сайт Окружной администрации г. Якутска
Школа в Якутске. Архивное фото
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ЯКУТСК, 2 фев - РИА Новости. Меры безопасности усилены в школах Якутска из-за провокационных сообщений с угрозами, полицейские выйдут на патруль у образовательных учреждений, сообщает пресс-служба городского управления образования.
Пользователи соцсетей в Якутске пересылают фото пистолета и патронов к нему, а также сообщения от неизвестного лица, который грозится расстрелять учащихся школ города.
"На объектах образования городского округа "город Якутск" применяются все необходимые меры безопасности по защите жизни и здоровья учащихся. Сообщения с угрозами незамедлительно проверяются правоохранительными органами, ведется постоянный мониторинг и контроль всеми ответственными структурами. Также будет усилено патрулирование правоохранительных органов у образовательных учреждений", - отметили в управлении.
В пресс-службе уточнили, что в понедельник школы будут работать в очном формате.
"Родители (законные представители) имеют право самостоятельно принимать решение о возможности посещения обучающимися общеобразовательной организации с обязательным информированием классного руководителя", - добавили в пресс-службе.
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