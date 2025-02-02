https://ria.ru/20250202/jakutsk-1996903009.html

В школах Якутска усилили меры безопасности из-за сообщений с угрозами

В школах Якутска усилили меры безопасности из-за сообщений с угрозами - РИА Новости, 02.02.2025

В школах Якутска усилили меры безопасности из-за сообщений с угрозами

Меры безопасности усилены в школах Якутска из-за провокационных сообщений с угрозами, полицейские выйдут на патруль у образовательных учреждений, сообщает... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T16:56:00+03:00

2025-02-02T16:56:00+03:00

2025-02-02T16:56:00+03:00

якутск

школы

происшествия

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ЯКУТСК, 2 фев - РИА Новости. Меры безопасности усилены в школах Якутска из-за провокационных сообщений с угрозами, полицейские выйдут на патруль у образовательных учреждений, сообщает пресс-служба городского управления образования. Пользователи соцсетей в Якутске пересылают фото пистолета и патронов к нему, а также сообщения от неизвестного лица, который грозится расстрелять учащихся школ города. "На объектах образования городского округа "город Якутск" применяются все необходимые меры безопасности по защите жизни и здоровья учащихся. Сообщения с угрозами незамедлительно проверяются правоохранительными органами, ведется постоянный мониторинг и контроль всеми ответственными структурами. Также будет усилено патрулирование правоохранительных органов у образовательных учреждений", - отметили в управлении. В пресс-службе уточнили, что в понедельник школы будут работать в очном формате. "Родители (законные представители) имеют право самостоятельно принимать решение о возможности посещения обучающимися общеобразовательной организации с обязательным информированием классного руководителя", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250129/moskva-1996122083.html

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якутск, школы, происшествия