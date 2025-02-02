https://ria.ru/20250202/jakutsk-1996903009.html
В школах Якутска усилили меры безопасности из-за сообщений с угрозами
В школах Якутска усилили меры безопасности из-за сообщений с угрозами - РИА Новости, 02.02.2025
В школах Якутска усилили меры безопасности из-за сообщений с угрозами
Меры безопасности усилены в школах Якутска из-за провокационных сообщений с угрозами, полицейские выйдут на патруль у образовательных учреждений, сообщает... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T16:56:00+03:00
2025-02-02T16:56:00+03:00
2025-02-02T16:56:00+03:00
якутск
школы
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155025/75/1550257519_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_f907ff8e87bdbfd5885684c934285b0e.jpg
ЯКУТСК, 2 фев - РИА Новости. Меры безопасности усилены в школах Якутска из-за провокационных сообщений с угрозами, полицейские выйдут на патруль у образовательных учреждений, сообщает пресс-служба городского управления образования. Пользователи соцсетей в Якутске пересылают фото пистолета и патронов к нему, а также сообщения от неизвестного лица, который грозится расстрелять учащихся школ города. "На объектах образования городского округа "город Якутск" применяются все необходимые меры безопасности по защите жизни и здоровья учащихся. Сообщения с угрозами незамедлительно проверяются правоохранительными органами, ведется постоянный мониторинг и контроль всеми ответственными структурами. Также будет усилено патрулирование правоохранительных органов у образовательных учреждений", - отметили в управлении. В пресс-службе уточнили, что в понедельник школы будут работать в очном формате. "Родители (законные представители) имеют право самостоятельно принимать решение о возможности посещения обучающимися общеобразовательной организации с обязательным информированием классного руководителя", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250129/moskva-1996122083.html
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155025/75/1550257519_137:0:1274:853_1920x0_80_0_0_f7ea3c1c95d3b5589dce73dcfbbf4c18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, школы, происшествия
Якутск, Школы, Происшествия
В школах Якутска усилили меры безопасности из-за сообщений с угрозами
Меры безопасности усилены в якутских школах в связи с сообщениями с угрозами
ЯКУТСК, 2 фев - РИА Новости. Меры безопасности усилены в школах Якутска из-за провокационных сообщений с угрозами, полицейские выйдут на патруль у образовательных учреждений, сообщает пресс-служба городского управления образования.
Пользователи соцсетей в Якутске
пересылают фото пистолета и патронов к нему, а также сообщения от неизвестного лица, который грозится расстрелять учащихся школ города.
"На объектах образования городского округа "город Якутск" применяются все необходимые меры безопасности по защите жизни и здоровья учащихся. Сообщения с угрозами незамедлительно проверяются правоохранительными органами, ведется постоянный мониторинг и контроль всеми ответственными структурами. Также будет усилено патрулирование правоохранительных органов у образовательных учреждений", - отметили в управлении.
В пресс-службе уточнили, что в понедельник школы будут работать в очном формате.
"Родители (законные представители) имеют право самостоятельно принимать решение о возможности посещения обучающимися общеобразовательной организации с обязательным информированием классного руководителя", - добавили в пресс-службе.