https://ria.ru/20250202/ivanushki-1996692953.html

Проклятие белого из "Иванушек": что стоит за ним на самом деле

Проклятие белого из "Иванушек": что стоит за ним на самом деле - РИА Новости, 02.02.2025

Проклятие белого из "Иванушек": что стоит за ним на самом деле

“Тополиный пух” и “Снегири” гремели на всю страну в конце 90-х. Олег Яковлев, "белый" солист "Иванушек International", стал одной из самых неоднозначных фигур... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T08:54:00+03:00

2025-02-02T08:54:00+03:00

2025-02-02T08:54:00+03:00

шоубиз

узбекистан

олег яковлев (певец)

игорь матвиенко

иванушки international

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. “Тополиный пух” и “Снегири” гремели на всю страну в конце 90-х. Олег Яковлев, "белый" солист "Иванушек International", стал одной из самых неоднозначных фигур российской поп-сцены. Из-за необычной внешности его либо обожали, либо ненавидели. Спустя годы история его смерти обросла мистическими слухами. Совпадение или рок судьбы?С чего все началосьМонгольский Чойбалсан, 1969 год: 42-летняя учительница русского языка Людмила Гомбожаева встречает 18-летнего солдата-срочника из Узбекистана. Короткий роман оставляет после себя результат в виде сына, родившегося 18 ноября 1969, которому мать дает отчество своего отца — Жамсараевич."Я понимаю, что это был красивый, страстный роман. У меня нет чувства брошенности. Мне даже неинтересно, как выглядит отец", — говорил позже Олег.Когда мальчику было 5 лет, они с мамой переезжают в Бурятию. Здесь происходит первое маленькое чудо — 9-ти летний Олег сам поступает в музыкальную школу. Мать берет кредит на пианино "Приморье" за 675 рублей — почти годовую зарплату. Потом семья перебралась в Ангарск, там он пел в хоре при Дворце пионеров. Мечты о сцене не давали покоя и талантливый юноша после окончания школы уезжает в Иркутск.Путь к славе оказался тернистым. В Иркутском театральном училище на специальность "Актер драматического театра и кино" его не берут из-за "непонятной внешности": "то ли узбек, то ли бурят, то ли немножко русский". "С такой непонятной внешностью вы не имеете права быть на сцене русского драматического театра", — говорили ему на прослушивании. Но упрямый Олег не сдается и идет на отделение кукольного театра, позже окончив учебу с красным дипломом."Не хочу добровольно прятаться за ширмой", — решает амбициозный Олег и уезжает покорять Москву.В столице все складывалось удачно: ГИТИС, работа в театре Джигарханяна, которого Олег считал вторым отцом. Он играл с Любовью Полищук, Максимом Сухановым, но театр быстро наскучил. Джигарханян звал его в труппу, поддерживал материально, но даже это не удержало Олега.“Мне стало так стыдно, когда я покинул труппу, ушел из первого актерского набора, как будто я его (Армена Джигарханяна) предал. Но я решил, что мое призвание — петь”, — рассказывал Олег.Карьера в “Иванушках”1998 год становится переломным. Олег видит по телевизору объявление: "Иванушки International" ищут солиста. Записывает на кассету "Белый шиповник" из "Юноны и Авось" и отправляет Игорю Матвиенко. Судьба делает крутой поворот.Группа в кризисе — Игорь Сорин, который выступает в коллективе с самого начала, рвется на свободу. Какое-то время "иванушек" четверо, но когда Сорин все-таки уходит, Олег занимает его место.Фанаты поначалу встречают его враждебно, скандируют имя предшественника. Все меняется после "Тополиного пуха" и "Снегирей" — песен, которые становятся его триумфом.“Когда я пел в "Иванушках" заглавные партии, все они становились хитами: и "Беги", и "Реви", и "Золотые облака", и "Снегири", и "Тополиный пух"... У меня есть дар — петь хиты именно так, как хочет композитор”, — говорил Олег без ложной скромности. Пятнадцать лет в группе пролетают как один день.А потом появляется она — журналистка Александра Куцевол. "Синдром Йоко Оно", — шутил Олег. — "Она дала мне силу уйти".В 2013 году Олег покинул группу, передав место Кириллу Туриченко. Примечательно, что Игорь Матвиенко поддержал его выбор и разрешил исполнять хиты "Иванушек", но Олег взял только свои песни, оставив репертуар группы нетронутым.Что было после “Иванушек”После ухода из группы карьера рассыпалась как карточный домик. Радиостанции не берут его сольные песни, концертов все меньше.“Из разговоров с ним становилось понятно, что продвигать творчество на нашем шоу-рынке очень непросто. И у него с этим шло тяжело. У Олега были очень грустные глаза, даже если он шутил и веселился. Его последний альбом очень интересный! Но он не нашел должного отклика. Олег переживал, что после шумной славы оказался не у дел. Его песни не брали на радио. А отсюда и психозы, и срывы. Он был очень ранимым”. - вспоминает певец Никита.Начинается страшное: алкоголь становится утешением. “Олег был довольно замкнутый человек, держался особняком. Главной его проблемой был алкоголь. Сколько я видел Олега, он всегда был подшофе, это началось еще в его бытность в группе "Иванушки". У него была больная печень, цирроз, и пить ему было категорически нельзя. Но он не сумел побороть алкогольную зависимость. Хотя пытался” — рассказывал бывший директор t.A.T.u Леонид Дзюник.Мистические слухи, "проклятие" и смертьИюнь 2017-го. “Обычная простуда”, — говорил Олег, глотая таблетки от кашля. Он продолжал выходить на сцену, как привык в “Иванушках” — несмотря на температуру и плохое самочувствие.“Двусторонняя пневмония, осложненная циррозом печени”, — диагностируют врачи. 29 июня сердце Яковлева остановилось. Ему было 47 лет.После его смерти поползли слухи о "проклятии группы". Экстрасенсы указывали на мистические совпадения: Яковлев и Сорин родились в одном 1969 году, оба Скорпионы по гороскопу, оба ушли молодыми. "Проклятие группы!" — кричали заголовки. Экстрасенсы говорили о "порчах и приворотах в мягких игрушках", которые бросали фанатки.Но коллеги отвергали мистику. "Да какое проклятие? К сожалению, с Олегом произошло то, что происходит с огромным количеством творческих людей", — сказал Игорь Матвиенко. "От цирроза умирают без всякой мистики", — добавил Юрий Лоза.История Олега Яковлева — не о мистике. Она о мальчике из Монголии, который прорвался на большую сцену вопреки всему. А еще о цене славы, о попытке удержаться на вершине и о том, как легко потерять себя, когда аплодисменты стихают.

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узбекистан, олег яковлев (певец), игорь матвиенко, иванушки international