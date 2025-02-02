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Хинштейн прокомментировал гибель вице-губернатора Приморья Ефремова - РИА Новости, 02.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:16 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/hinshtejn-1996900493.html
Хинштейн прокомментировал гибель вице-губернатора Приморья Ефремова
Хинштейн прокомментировал гибель вице-губернатора Приморья Ефремова - РИА Новости, 02.02.2025
Хинштейн прокомментировал гибель вице-губернатора Приморья Ефремова
Погибший вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов никогда не прятался за своих ребят, стал одним из лучших командиров-штурмовиков на всем фронте, заявил... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T16:16:00+03:00
2025-02-02T16:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
приморский край
россия
сергей ефремов
александр хинштейн
олег кожемяко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Погибший вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов никогда не прятался за своих ребят, стал одним из лучших командиров-штурмовиков на всем фронте, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Тelegram-канале. В воскресенье губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о гибели командира добровольческого отряда "Тигр" Сергея Ефремова, возвращавшегося с боевого задания. "Пришла скорбная весть. Защищая Россию, освобождая Курскую землю, геройски погиб Сергей Викторович Ефремов - наш друг, товарищ, командир добровольческого отряда "Тигр". Человек, который покинул кабинет замгубернатора Приморского края для того, чтобы с оружием в руках защищать нашу землю. Он никогда не прятался за своих ребят, стал одним из лучших командиров-штурмовиков на всем фронте: "Лучше иметь расход снарядов, чем расход людей". Это был человек невероятной храбрости, всегда источающий позитив и свет. Никогда не забуду, как в первые же дни моей работы в Курской области он приехал, чтобы предложить свою помощь. "На "Тигров" можете рассчитывать", и они каждый день оправдывают наше доверие. Хотя сам командир признавался, что никогда не планировал воевать на шестом десятке лет", - написал Хинштейн. По словам врио губернатора Курской области, он списывался и созванивался с Ефремовым почти ежедневно. "Сергей всегда переживал за пострадавших курян. "За Рыльск", "За Льгов" – такие "послания" на снарядах оставляли ребята из "Тигра", нанося удары по украинским оккупантам. Он заслужил уважение, и не только у своих ребят, с которыми всегда был бок о бок, но и у военного командования. Был награжден орденом Мужества и Георгиевским крестом IV степени. За отвагу в боях ему присвоены звания "Герой Приморья" и "Герой ДНР". Я всегда чувствовал его плечо. Уверенность, мужество, внутренний свет этого человека вселяли силу во всех, кто его окружал", - рассказал Хинштейн. "Сергей, мы никогда тебя не забудем. Ты - настоящий герой, которым будут гордиться не только четверо твоих детей, не только Приморье, не только твои друзья и соратники, а вся Россия. Потому что наша страна стояла, стоит и будет стоять именно на таких мужиках, как Сергей Ефремов. Вечная слава и вечная память!" - заключил он. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.
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курская область, приморский край, россия, сергей ефремов, александр хинштейн, олег кожемяко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Приморский край, Россия, Сергей Ефремов, Александр Хинштейн, Олег Кожемяко, Вооруженные силы Украины
Хинштейн прокомментировал гибель вице-губернатора Приморья Ефремова

Хинштейн назвал погибшего Ефремова одним из лучших командиров-штурмовиков

© Фото : Администрация Чугуевского муниципального округаВице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов
Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : Администрация Чугуевского муниципального округа
Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов . Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Погибший вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов никогда не прятался за своих ребят, стал одним из лучших командиров-штурмовиков на всем фронте, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Тelegram-канале.
В воскресенье губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о гибели командира добровольческого отряда "Тигр" Сергея Ефремова, возвращавшегося с боевого задания.
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"Пришла скорбная весть. Защищая Россию, освобождая Курскую землю, геройски погиб Сергей Викторович Ефремов - наш друг, товарищ, командир добровольческого отряда "Тигр". Человек, который покинул кабинет замгубернатора Приморского края для того, чтобы с оружием в руках защищать нашу землю. Он никогда не прятался за своих ребят, стал одним из лучших командиров-штурмовиков на всем фронте: "Лучше иметь расход снарядов, чем расход людей". Это был человек невероятной храбрости, всегда источающий позитив и свет. Никогда не забуду, как в первые же дни моей работы в Курской области он приехал, чтобы предложить свою помощь. "На "Тигров" можете рассчитывать", и они каждый день оправдывают наше доверие. Хотя сам командир признавался, что никогда не планировал воевать на шестом десятке лет", - написал Хинштейн.
По словам врио губернатора Курской области, он списывался и созванивался с Ефремовым почти ежедневно.
"Сергей всегда переживал за пострадавших курян. "За Рыльск", "За Льгов" – такие "послания" на снарядах оставляли ребята из "Тигра", нанося удары по украинским оккупантам. Он заслужил уважение, и не только у своих ребят, с которыми всегда был бок о бок, но и у военного командования. Был награжден орденом Мужества и Георгиевским крестом IV степени. За отвагу в боях ему присвоены звания "Герой Приморья" и "Герой ДНР". Я всегда чувствовал его плечо. Уверенность, мужество, внутренний свет этого человека вселяли силу во всех, кто его окружал", - рассказал Хинштейн.
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"Сергей, мы никогда тебя не забудем. Ты - настоящий герой, которым будут гордиться не только четверо твоих детей, не только Приморье, не только твои друзья и соратники, а вся Россия. Потому что наша страна стояла, стоит и будет стоять именно на таких мужиках, как Сергей Ефремов. Вечная слава и вечная память!" - заключил он.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПриморский крайРоссияСергей ЕфремовАлександр ХинштейнОлег КожемякоВооруженные силы Украины
 
 
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