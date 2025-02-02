Хинштейн прокомментировал гибель вице-губернатора Приморья Ефремова
Хинштейн назвал погибшего Ефремова одним из лучших командиров-штурмовиков
© Фото : Администрация Чугуевского муниципального округаВице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов
Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов . Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Погибший вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов никогда не прятался за своих ребят, стал одним из лучших командиров-штурмовиков на всем фронте, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Тelegram-канале.
В воскресенье губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о гибели командира добровольческого отряда "Тигр" Сергея Ефремова, возвращавшегося с боевого задания.
"Пришла скорбная весть. Защищая Россию, освобождая Курскую землю, геройски погиб Сергей Викторович Ефремов - наш друг, товарищ, командир добровольческого отряда "Тигр". Человек, который покинул кабинет замгубернатора Приморского края для того, чтобы с оружием в руках защищать нашу землю. Он никогда не прятался за своих ребят, стал одним из лучших командиров-штурмовиков на всем фронте: "Лучше иметь расход снарядов, чем расход людей". Это был человек невероятной храбрости, всегда источающий позитив и свет. Никогда не забуду, как в первые же дни моей работы в Курской области он приехал, чтобы предложить свою помощь. "На "Тигров" можете рассчитывать", и они каждый день оправдывают наше доверие. Хотя сам командир признавался, что никогда не планировал воевать на шестом десятке лет", - написал Хинштейн.
По словам врио губернатора Курской области, он списывался и созванивался с Ефремовым почти ежедневно.
"Сергей всегда переживал за пострадавших курян. "За Рыльск", "За Льгов" – такие "послания" на снарядах оставляли ребята из "Тигра", нанося удары по украинским оккупантам. Он заслужил уважение, и не только у своих ребят, с которыми всегда был бок о бок, но и у военного командования. Был награжден орденом Мужества и Георгиевским крестом IV степени. За отвагу в боях ему присвоены звания "Герой Приморья" и "Герой ДНР". Я всегда чувствовал его плечо. Уверенность, мужество, внутренний свет этого человека вселяли силу во всех, кто его окружал", - рассказал Хинштейн.
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"Сергей, мы никогда тебя не забудем. Ты - настоящий герой, которым будут гордиться не только четверо твоих детей, не только Приморье, не только твои друзья и соратники, а вся Россия. Потому что наша страна стояла, стоит и будет стоять именно на таких мужиках, как Сергей Ефремов. Вечная слава и вечная память!" - заключил он.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.
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