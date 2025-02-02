https://ria.ru/20250202/hinshtejn-1996900493.html

Хинштейн прокомментировал гибель вице-губернатора Приморья Ефремова

Хинштейн прокомментировал гибель вице-губернатора Приморья Ефремова - РИА Новости, 02.02.2025

Хинштейн прокомментировал гибель вице-губернатора Приморья Ефремова

Погибший вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов никогда не прятался за своих ребят, стал одним из лучших командиров-штурмовиков на всем фронте, заявил... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T16:16:00+03:00

2025-02-02T16:16:00+03:00

2025-02-02T16:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

приморский край

россия

сергей ефремов

александр хинштейн

олег кожемяко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Погибший вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов никогда не прятался за своих ребят, стал одним из лучших командиров-штурмовиков на всем фронте, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Тelegram-канале. В воскресенье губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о гибели командира добровольческого отряда "Тигр" Сергея Ефремова, возвращавшегося с боевого задания. "Пришла скорбная весть. Защищая Россию, освобождая Курскую землю, геройски погиб Сергей Викторович Ефремов - наш друг, товарищ, командир добровольческого отряда "Тигр". Человек, который покинул кабинет замгубернатора Приморского края для того, чтобы с оружием в руках защищать нашу землю. Он никогда не прятался за своих ребят, стал одним из лучших командиров-штурмовиков на всем фронте: "Лучше иметь расход снарядов, чем расход людей". Это был человек невероятной храбрости, всегда источающий позитив и свет. Никогда не забуду, как в первые же дни моей работы в Курской области он приехал, чтобы предложить свою помощь. "На "Тигров" можете рассчитывать", и они каждый день оправдывают наше доверие. Хотя сам командир признавался, что никогда не планировал воевать на шестом десятке лет", - написал Хинштейн. По словам врио губернатора Курской области, он списывался и созванивался с Ефремовым почти ежедневно. "Сергей всегда переживал за пострадавших курян. "За Рыльск", "За Льгов" – такие "послания" на снарядах оставляли ребята из "Тигра", нанося удары по украинским оккупантам. Он заслужил уважение, и не только у своих ребят, с которыми всегда был бок о бок, но и у военного командования. Был награжден орденом Мужества и Георгиевским крестом IV степени. За отвагу в боях ему присвоены звания "Герой Приморья" и "Герой ДНР". Я всегда чувствовал его плечо. Уверенность, мужество, внутренний свет этого человека вселяли силу во всех, кто его окружал", - рассказал Хинштейн. "Сергей, мы никогда тебя не забудем. Ты - настоящий герой, которым будут гордиться не только четверо твоих детей, не только Приморье, не только твои друзья и соратники, а вся Россия. Потому что наша страна стояла, стоит и будет стоять именно на таких мужиках, как Сергей Ефремов. Вечная слава и вечная память!" - заключил он. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.

https://ria.ru/20250202/poteri-1996879165.html

https://ria.ru/20250201/rogov-1996816851.html

https://ria.ru/20250131/svo-1996663325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, приморский край, россия, сергей ефремов, александр хинштейн, олег кожемяко, вооруженные силы украины