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Главу Гагаузии отпустили после дополнительного досмотра в Кишиневе - РИА Новости, 02.02.2025
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23:32 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/gutsul-1996934894.html
Главу Гагаузии отпустили после дополнительного досмотра в Кишиневе
Главу Гагаузии отпустили после дополнительного досмотра в Кишиневе - РИА Новости, 02.02.2025
Главу Гагаузии отпустили после дополнительного досмотра в Кишиневе
Главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул впустили в страну после "дополнительного досмотра" в аэропорту Кишинева, сообщили ее представители. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T23:32:00+03:00
2025-02-02T23:32:00+03:00
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КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул впустили в страну после "дополнительного досмотра" в аэропорту Кишинева, сообщили ее представители. Ранее СМИ сообщили, что Гуцул была отправлена на "дополнительный досмотр" после прилета в Кишинев из Стамбула. Сотрудники аэропорта и пограничной полиции не предоставили никаких объяснений и не назвали никаких причин для дополнительных проверок главы Гагаузской автономии. "Евгению Гуцул пропустили в страну — после "дополнительного досмотра" в аэропорту Кишинева", - заявили журналистам в пресс-службе главы Гагаузии. При этом причины проверки так и не были оглашены. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250130/gutsul-1996459022.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, россия
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Россия
Главу Гагаузии отпустили после дополнительного досмотра в Кишиневе

Гуцул впустили в Молдавию после дополнительного досмотра в аэропорту Кишинева

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул впустили в страну после "дополнительного досмотра" в аэропорту Кишинева, сообщили ее представители.
Ранее СМИ сообщили, что Гуцул была отправлена на "дополнительный досмотр" после прилета в Кишинев из Стамбула. Сотрудники аэропорта и пограничной полиции не предоставили никаких объяснений и не назвали никаких причин для дополнительных проверок главы Гагаузской автономии.
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"Евгению Гуцул пропустили в страну — после "дополнительного досмотра" в аэропорту Кишинева", - заявили журналистам в пресс-службе главы Гагаузии.
При этом причины проверки так и не были оглашены.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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В миреМолдавияКишиневГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуРоссия
 
 
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