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Главу Гагаузии отправили на дополнительный досмотр по прилете в Кишинев - РИА Новости, 02.02.2025
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23:02 02.02.2025 (обновлено: 23:37 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/gutsul-1996932655.html
Главу Гагаузии отправили на дополнительный досмотр по прилете в Кишинев
Главу Гагаузии отправили на дополнительный досмотр по прилете в Кишинев - РИА Новости, 02.02.2025
Главу Гагаузии отправили на дополнительный досмотр по прилете в Кишинев
Главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул отправили на дополнительный досмотр по возвращении из Стамбула в аэропорту Кишинева, сообщает агентство... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T23:02:00+03:00
2025-02-02T23:37:00+03:00
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КИШИНЕВ, 2 фев — РИА Новости. Главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул отправили на дополнительный досмотр по возвращении из Стамбула в аэропорту Кишинева, сообщает агентство Sputnik Moldova."Башкана Гагаузии Евгению Гуцул отправили на "дополнительный досмотр" после прилета в Кишинев из Стамбула", — сообщает агентство. Уточняется, что сотрудники аэропорта и пограничной полиции не предоставили объяснений и не назвали никаких причин для дополнительных проверок главы Гагаузской автономии. В пресс-службе политика журналистам сообщили, что после досмотра Гуцул все же впустили в страну. Причины проверки так и не огласили. Весной 2023 года победу на выборах главы Гагаузии одержала Евгения Гуцул, баллотировавшаяся от оппозиционной партии "Шор". Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Инаугурация Гуцул состоялась 19 июля, но никто из представителей властей Молдавии не посетил церемонию. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство республики.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
https://ria.ru/20250130/gutsul-1996459022.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, россия
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Россия
Главу Гагаузии отправили на дополнительный досмотр по прилете в Кишинев

Sputnik Moldova: Гуцул отправили на дополнительный досмотр по прилете в Кишинев

© РИА НовостиГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 фев — РИА Новости. Главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул отправили на дополнительный досмотр по возвращении из Стамбула в аэропорту Кишинева, сообщает агентство Sputnik Moldova.
"Башкана Гагаузии Евгению Гуцул отправили на "дополнительный досмотр" после прилета в Кишинев из Стамбула", — сообщает агентство.
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Уточняется, что сотрудники аэропорта и пограничной полиции не предоставили объяснений и не назвали никаких причин для дополнительных проверок главы Гагаузской автономии.
В пресс-службе политика журналистам сообщили, что после досмотра Гуцул все же впустили в страну. Причины проверки так и не огласили.
Весной 2023 года победу на выборах главы Гагаузии одержала Евгения Гуцул, баллотировавшаяся от оппозиционной партии "Шор". Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Инаугурация Гуцул состоялась 19 июля, но никто из представителей властей Молдавии не посетил церемонию. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство республики.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.
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В миреМолдавияКишиневГагаузияМайя СандуЕвгения ГуцулРоссия
 
 
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