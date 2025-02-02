https://ria.ru/20250202/gorlovka-1996932991.html
При обстреле Горловки пострадала женщина
При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 02.02.2025
При обстреле Горловки пострадала женщина
Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T23:08:00+03:00
2025-02-02T23:08:00+03:00
2025-02-02T23:08:00+03:00
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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщал о двух раненых в результате обстрела города со сторону ВСУ в воскресенье. "Вследствие прямого попадания снаряда украинских террористов в квартиру одного из домов в жилмассиве "Комсомолец" ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле Горловки пострадала женщина
Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала мирная жительница