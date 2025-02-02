https://ria.ru/20250202/gorlovka-1996932991.html

При обстреле Горловки пострадала женщина

При обстреле Горловки пострадала женщина - РИА Новости, 02.02.2025

При обстреле Горловки пострадала женщина

Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T23:08:00+03:00

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2025-02-02T23:08:00+03:00

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ДОНЕЦК, 2 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщал о двух раненых в результате обстрела города со сторону ВСУ в воскресенье. "Вследствие прямого попадания снаряда украинских террористов в квартиру одного из домов в жилмассиве "Комсомолец" ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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Наталья Макарова

в мире, жкх, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол