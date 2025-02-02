ФСБ рассекретила данные о ходе Сталинградской битвы
ФСБ к 2 февраля рассекретила разведданные о ходе Сталинградской битвы
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанкКрасноармеец с красным знаменем на площади Павших Борцов в Сталинграде, после окончания боев
Красноармеец с красным знаменем на площади Павших Борцов в Сталинграде, после окончания боев. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 2 фев — РИА Новости. Управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило некоторые материалы с разведданными о ходе Сталинградской битвы к 82-годовщине победы в ней, сообщила пресс-служба ведомства.
"В день 82-й годовщины победы в Сталинградской битве УФСБ России по Волгоградской области рассекретило архивные материалы, которые проливают свет на особо важные данные, передававшиеся военному руководству страны в дни битвы на Волге 1942-1943 годов. Своевременное обеспечение информацией руководства советских органов власти, местных комитетов обороны по широкому кругу вопросов — одна из важнейших задач подразделений НКВД во время Великой Отечественной войны. В основу информационных сообщений этого периода входили характеристики военной обстановки, контрразведывательная и разведывательная деятельность, состояние оборонного комплекса, положение населения, обеспечение эпидемиологической безопасности и режима военного положения в регионе, а также борьба с преступностью", — говорится в сообщении.
Отмечается, что данные передавал начальник сталинградского НКВД командующим Сталинградским и Донским фронтами генерал-полковнику Андрею Еременко и генерал-лейтенанту Константину Рокоссовскому, секретарю обкома Алексею Чуянову. По информации ФСБ, по всем районам Сталинградской области собирались сведения о действиях противника, которые позволяли определить его слабые места.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших во Второй мировой войне.
Второго февраля в России отмечается День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. Двести дней и ночей защитники Сталинграда вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.
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