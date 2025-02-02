https://ria.ru/20250202/fsb-1996886183.html

ФСБ рассекретила данные о ходе Сталинградской битвы

ФСБ рассекретила данные о ходе Сталинградской битвы - РИА Новости, 02.02.2025

ФСБ рассекретила данные о ходе Сталинградской битвы

Управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило некоторые материалы с разведданными о ходе Сталинградской битвы к 82-годовщине победы в ней, сообщила... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T13:27:00+03:00

2025-02-02T13:27:00+03:00

2025-02-02T15:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

волгоградская область

россия

андрей еременко

константин рокоссовский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

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ВОЛГОГРАД, 2 фев — РИА Новости. Управление ФСБ по Волгоградской области рассекретило некоторые материалы с разведданными о ходе Сталинградской битвы к 82-годовщине победы в ней, сообщила пресс-служба ведомства."В день 82-й годовщины победы в Сталинградской битве УФСБ России по Волгоградской области рассекретило архивные материалы, которые проливают свет на особо важные данные, передававшиеся военному руководству страны в дни битвы на Волге 1942-1943 годов. Своевременное обеспечение информацией руководства советских органов власти, местных комитетов обороны по широкому кругу вопросов — одна из важнейших задач подразделений НКВД во время Великой Отечественной войны. В основу информационных сообщений этого периода входили характеристики военной обстановки, контрразведывательная и разведывательная деятельность, состояние оборонного комплекса, положение населения, обеспечение эпидемиологической безопасности и режима военного положения в регионе, а также борьба с преступностью", — говорится в сообщении.Отмечается, что данные передавал начальник сталинградского НКВД командующим Сталинградским и Донским фронтами генерал-полковнику Андрею Еременко и генерал-лейтенанту Константину Рокоссовскому, секретарю обкома Алексею Чуянову. По информации ФСБ, по всем районам Сталинградской области собирались сведения о действиях противника, которые позволяли определить его слабые места. Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших во Второй мировой войне.Второго февраля в России отмечается День воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.Это было одно из самых разрушительных и кровопролитных сражений в истории Великой Отечественной войны. Двести дней и ночей защитники Сталинграда вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками.

https://ria.ru/20250202/stalingrad-1996885554.html

https://ria.ru/20241104/kuznetsov-1981743583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

волгоградская область, россия, андрей еременко, константин рокоссовский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), 80-летие победы в великой отечественной войне, общество, сталинград