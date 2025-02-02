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ФБР отказало в содействии увольнению агентов по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 02.02.2025
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03:18 02.02.2025 (обновлено: 06:24 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/fbr-1996853185.html
ФБР отказало в содействии увольнению агентов по делу о штурме Капитолия
ФБР отказало в содействии увольнению агентов по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 02.02.2025
ФБР отказало в содействии увольнению агентов по делу о штурме Капитолия
Исполняющий обязанности директора ФБР Брайан Дрискол отказал американскому минюсту в содействии увольнению агентов, причастных к делу о штурме Капитолия в... РИА Новости, 02.02.2025
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности директора ФБР Брайан Дрискол отказал американскому минюсту в содействии увольнению агентов, причастных к делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, сообщает телеканал NBC со ссылкой на нескольких действующих и бывших сотрудников спецслужбы.Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что администрация президента США Дональда Трампа уволила десятки прокуроров, занимавшихся делом о штурме здания конгресса США 6 января 2021 года, и потребовала списки сотрудников ФБР, задействованных в тех же делах. "Исполняющий обязанности директора ФБР отказал в ответ на распоряжение министерства юстиции о том, чтобы он содействовал увольнению агентов, причастных к делам о мятеже 6 января", — указывает телеканал. По данным NBC, Дрискол согласился снять с должности восемь высокопоставленных сотрудников ФБР, однако его также попросили предоставить минюсту список всех сотрудников, причастных к расследованию в отношении фигурантов дела о штурме Капитолия. В ответ на это глава ФБР подчеркнул, что в этот список могут войти тысячи сотрудников, в том числе и он сам.Телеканал указывает, что минюст также попросил передать список сотрудников по делу одного из лидеров палестинского движения ХАМАС, однако никто из источников NBC не смог объяснить интерес новой американской администрации на этот счет. Шестого января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов, прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Палата представителей конгресса большинством голосов приняла решение об импичменте Дональду Трампу за подстрекательство к мятежу. Однако в феврале того же года сенат США оправдал Трампа. После вступления в должность президента Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия.
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в мире, сша, дональд трамп, фбр, nbc, хамас
В мире, США, Дональд Трамп, ФБР, NBC, ХАМАС
ФБР отказало в содействии увольнению агентов по делу о штурме Капитолия

NBC: глава ФБР отказался увольнять агентов, причастных к делу о штурме Капитолия

© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР в Нью-Йорке
Агент ФБР в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР в Нью-Йорке . Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности директора ФБР Брайан Дрискол отказал американскому минюсту в содействии увольнению агентов, причастных к делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, сообщает телеканал NBC со ссылкой на нескольких действующих и бывших сотрудников спецслужбы.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что администрация президента США Дональда Трампа уволила десятки прокуроров, занимавшихся делом о штурме здания конгресса США 6 января 2021 года, и потребовала списки сотрудников ФБР, задействованных в тех же делах.
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"Исполняющий обязанности директора ФБР отказал в ответ на распоряжение министерства юстиции о том, чтобы он содействовал увольнению агентов, причастных к делам о мятеже 6 января", — указывает телеканал.
По данным NBC, Дрискол согласился снять с должности восемь высокопоставленных сотрудников ФБР, однако его также попросили предоставить минюсту список всех сотрудников, причастных к расследованию в отношении фигурантов дела о штурме Капитолия.
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В ответ на это глава ФБР подчеркнул, что в этот список могут войти тысячи сотрудников, в том числе и он сам.
Телеканал указывает, что минюст также попросил передать список сотрудников по делу одного из лидеров палестинского движения ХАМАС, однако никто из источников NBC не смог объяснить интерес новой американской администрации на этот счет.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, занимавшего на тот момент пост президента, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов, прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства. Палата представителей конгресса большинством голосов приняла решение об импичменте Дональду Трампу за подстрекательство к мятежу. Однако в феврале того же года сенат США оправдал Трампа. После вступления в должность президента Трамп подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия.
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