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В Евросоюзе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 02.02.2025
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12:38 02.02.2025 (обновлено: 16:04 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/evropa-1996881365.html
В Евросоюзе сделали неожиданное заявление о России
В Евросоюзе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 02.02.2025
В Евросоюзе сделали неожиданное заявление о России
Европа осознает, что ей придется восстановить отношения с Россией, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El Diario. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T12:38:00+03:00
2025-02-02T16:04:00+03:00
в мире
россия
европа
киев
владимир зеленский
хосе мануэль альбарес
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Европа осознает, что ей придется восстановить отношения с Россией, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El Diario.&quot;Мы все осознаем, что, когда наступит мир, у Европы все еще будет очень протяженная граница с Россией и мы должны восстанавливать отношения с ней&quot;, — сказал дипломат.По мнению Альбареса, процесс восстановления отношений между блоком и Россией должен осуществляться на условиях суверенного равенства государств и взаимного уважения.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
https://ria.ru/20250202/cnn-1996877966.html
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в мире, россия, европа, киев, владимир зеленский, хосе мануэль альбарес
В мире, Россия, Европа, Киев, Владимир Зеленский, Хосе Мануэль Альбарес
В Евросоюзе сделали неожиданное заявление о России

МИД Испании: Европа понимает, что придется восстановить отношения с Россией

© РИА Новости / Елена ШестернинаЗдание МИД Испании
Здание МИД Испании - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Елена Шестернина
Здание МИД Испании. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Европа осознает, что ей придется восстановить отношения с Россией, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El Diario.
«

"Мы все осознаем, что, когда наступит мир, у Европы все еще будет очень протяженная граница с Россией и мы должны восстанавливать отношения с ней", — сказал дипломат.

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По мнению Альбареса, процесс восстановления отношений между блоком и Россией должен осуществляться на условиях суверенного равенства государств и взаимного уважения.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.
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