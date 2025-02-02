https://ria.ru/20250202/ekspert-1996895531.html

Эксперт: пошлины на удобрения из России не помогут Европе восстановиться

Эксперт: пошлины на удобрения из России не помогут Европе восстановиться - РИА Новости, 02.02.2025

Эксперт: пошлины на удобрения из России не помогут Европе восстановиться

Введение пошлин на российские удобрения со стороны Европейского союза не поможет европейской отрасли легко восстановиться после сокращения производства, считает РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T15:02:00+03:00

2025-02-02T15:02:00+03:00

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Введение пошлин на российские удобрения со стороны Европейского союза не поможет европейской отрасли легко восстановиться после сокращения производства, считает Свейн Торе Хольсетхер, исполнительный директор норвежской химической компании Yara International - одного из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений. Еврокомиссия 28 января одобрила предложение ввести пошлины на ряд сельскохозяйственных продуктов и азотных удобрений из РФ и Белоруссии. Теперь это предложение будет рассмотрено Европарламентом и Евросоветом. По мнению главы Yara, поскольку цены на природный газ в Европе "на 345% выше, чем в США, и еще больше, чем в России", у европейских производителей может возникнуть соблазн перенести свою деятельность на другую сторону Атлантики. "ЕС затянул с действиями… Такие отрасли это не рестораны во времена коронавируса, когда можно было закрыться, а потом при изменении обстоятельств открыться вновь. Когда вы переносите производство в другое место и инвестируете в новые объекты, они остаются", - приводит газета Financial Times слова Хольсетхера. Сельхозпроизводители Европейского союза ранее выступили категорически против новых заградительных пошлин на российские удобрения, которые предложила ввести Еврокомиссия, они считают, что пошлины резко негативно скажутся на производстве и конкурентоспособности фермеров, приведут к росту цен и ухудшат ситуацию в отрасли. Ранее издание Politico писало, что возможное введение Евросоюзом новых заградительных пошлин на сельхозтовары и удобрения из России и Белоруссии может оказаться "тройным промахом".

https://ria.ru/20241231/poshliny-1992163113.html

https://ria.ru/20250129/ek-1996018992.html

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россия, белоруссия, европа, yara international, европарламент, евросоюз, в мире