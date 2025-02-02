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В Приморье назвали возможную причину гибели Ефремова в Курской области - РИА Новости, 03.02.2025
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20:49 02.02.2025 (обновлено: 08:33 03.02.2025)
https://ria.ru/20250202/efremov-1996922402.html
В Приморье назвали возможную причину гибели Ефремова в Курской области
В Приморье назвали возможную причину гибели Ефремова в Курской области - РИА Новости, 03.02.2025
В Приморье назвали возможную причину гибели Ефремова в Курской области
Автомобиль, в котором находился вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, мог попасть на магнитную мину или под атаку дрона в Курской области, сообщил РИА... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-02T20:49:00+03:00
2025-02-03T08:33:00+03:00
курская область
россия
брянская область
сергей ефремов
владимир путин
олег кожемяко
вооруженные силы украины
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев — РИА Новости. Автомобиль, в котором находился вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, мог попасть на магнитную мину или под атаку дрона в Курской области, сообщил РИА Новости депутат Думы города Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года. Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Об этом ранее сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он назвал его героем, отзывчивым человеком с большим сердцем. &quot;Автомобиль (попал. — Прим. ред.) либо на мину магнитную, либо это &quot;птичка&quot; (дрон. — Прим. ред.), либо ПТУР (противотанковый управляемый ракетный комплекс. — Прим. ред.)&quot;, — высказался депутат о возможной причине гибели Ефремова, отвечая на соответствующий вопрос агентства.Ранее Тарабарин рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия. Депутат сообщил, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Он также рассказал агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250202/hinshtejn-1996900493.html
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курская область, россия, брянская область, сергей ефремов, владимир путин, олег кожемяко, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Брянская область, Сергей Ефремов, Владимир Путин, Олег Кожемяко, Вооруженные силы Украины
В Приморье назвали возможную причину гибели Ефремова в Курской области

Вице-губернатор Приморья мог погибнуть от мины или атаки дрона в Курской области

© Фото : Администрация Чугуевского муниципального округаВице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов
Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : Администрация Чугуевского муниципального округа
Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев — РИА Новости. Автомобиль, в котором находился вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, мог попасть на магнитную мину или под атаку дрона в Курской области, сообщил РИА Новости депутат Думы города Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года.
Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Об этом ранее сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он назвал его героем, отзывчивым человеком с большим сердцем.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Хинштейн прокомментировал гибель вице-губернатора Приморья Ефремова
Вчера, 16:16
«

"Автомобиль (попал. — Прим. ред.) либо на мину магнитную, либо это "птичка" (дрон. — Прим. ред.), либо ПТУР (противотанковый управляемый ракетный комплекс. — Прим. ред.)", — высказался депутат о возможной причине гибели Ефремова, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

Ранее Тарабарин рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия. Депутат сообщил, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Он также рассказал агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.
Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Сын погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова воюет в зоне СВО
Вчера, 17:42
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Кадры с камеры GoPro Ефремова, погибшего при возвращении с боевого задания - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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Вчера, 18:58
 
Курская областьРоссияБрянская областьСергей ЕфремовВладимир ПутинОлег КожемякоВооруженные силы Украины
 
 
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