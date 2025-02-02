https://ria.ru/20250202/efremov-1996922402.html

В Приморье назвали возможную причину гибели Ефремова в Курской области

В Приморье назвали возможную причину гибели Ефремова в Курской области - РИА Новости, 03.02.2025

В Приморье назвали возможную причину гибели Ефремова в Курской области

Автомобиль, в котором находился вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, мог попасть на магнитную мину или под атаку дрона в Курской области, сообщил РИА... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-02T20:49:00+03:00

2025-02-02T20:49:00+03:00

2025-02-03T08:33:00+03:00

курская область

россия

брянская область

сергей ефремов

владимир путин

олег кожемяко

вооруженные силы украины

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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев — РИА Новости. Автомобиль, в котором находился вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, мог попасть на магнитную мину или под атаку дрона в Курской области, сообщил РИА Новости депутат Думы города Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года. Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Об этом ранее сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он назвал его героем, отзывчивым человеком с большим сердцем. "Автомобиль (попал. — Прим. ред.) либо на мину магнитную, либо это "птичка" (дрон. — Прим. ред.), либо ПТУР (противотанковый управляемый ракетный комплекс. — Прим. ред.)", — высказался депутат о возможной причине гибели Ефремова, отвечая на соответствующий вопрос агентства.Ранее Тарабарин рассказал РИА Новости, что Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия. Депутат сообщил, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили". Он также рассказал агентству, что сын Ефремова защищает Родину в зоне спецоперации. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области. Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250202/hinshtejn-1996900493.html

https://ria.ru/20250202/efremov-1996906590.html

https://ria.ru/20250202/svo-1996913700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, брянская область, сергей ефремов, владимир путин, олег кожемяко, вооруженные силы украины