https://ria.ru/20250202/efremov-1996911644.html

Вице-губернатор Приморья погиб в районе боевых действий в Курской области

Вице-губернатор Приморья погиб в районе боевых действий в Курской области - РИА Новости, 02.02.2025

Вице-губернатор Приморья погиб в районе боевых действий в Курской области

Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T18:29:00+03:00

2025-02-02T18:29:00+03:00

2025-02-02T18:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

владивосток

сергей ефремов

владимир путин

олег кожемяко

вооруженные силы украины

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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года. Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Об этом ранее сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он назвал его героем, отзывчивым человеком с большим сердцем. "Там (в районе гибели Ефремова в Курской области - ред.) еще идут бои", - рассказал депутат, отметив, что командир приморского добровольческого батальона "Тигр" погиб в воскресенье. Тарабарин сообщил, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили", и затруднился ответить, когда тело Ефремова может быть перевезено в Приморье. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250202/hinshtejn-1996900493.html

https://ria.ru/20250127/melnik-1995607175.html

https://ria.ru/20250106/gegelskiy-1992619571.html

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курская область, россия, владивосток, сергей ефремов, владимир путин, олег кожемяко, вооруженные силы украины, украина