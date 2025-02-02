Рейтинг@Mail.ru
Вице-губернатор Приморья погиб в районе боевых действий в Курской области - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:29 02.02.2025 (обновлено: 18:30 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/efremov-1996911644.html
Вице-губернатор Приморья погиб в районе боевых действий в Курской области
Вице-губернатор Приморья погиб в районе боевых действий в Курской области - РИА Новости, 02.02.2025
Вице-губернатор Приморья погиб в районе боевых действий в Курской области
Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T18:29:00+03:00
2025-02-02T18:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владивосток
сергей ефремов
владимир путин
олег кожемяко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996901522_0:0:1175:662_1920x0_80_0_0_277280325fe9cd6461c26a31463f2ced.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года. Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Об этом ранее сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он назвал его героем, отзывчивым человеком с большим сердцем. "Там (в районе гибели Ефремова в Курской области - ред.) еще идут бои", - рассказал депутат, отметив, что командир приморского добровольческого батальона "Тигр" погиб в воскресенье. Тарабарин сообщил, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили", и затруднился ответить, когда тело Ефремова может быть перевезено в Приморье. Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250202/hinshtejn-1996900493.html
https://ria.ru/20250127/melnik-1995607175.html
https://ria.ru/20250106/gegelskiy-1992619571.html
курская область
россия
владивосток
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996901522_118:0:1083:724_1920x0_80_0_0_de994dccea108cc8454a2588816d1ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, владивосток, сергей ефремов, владимир путин, олег кожемяко, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владивосток, Сергей Ефремов, Владимир Путин, Олег Кожемяко, Вооруженные силы Украины, Украина
Вице-губернатор Приморья погиб в районе боевых действий в Курской области

Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне боевых действий в Курской области

© Фото : Правительство Приморского края Сергей Ефремов
Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : Правительство Приморского края
Сергей Ефремов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов погиб в воскресенье в Курской области в районе, где идут боевые действия, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне СВО с ноября 2022 года.
Ефремов погиб, выполняя боевые задачи в Курской области. Об этом ранее сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он назвал его героем, отзывчивым человеком с большим сердцем.
Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Хинштейн прокомментировал гибель вице-губернатора Приморья Ефремова
Вчера, 16:16
"Там (в районе гибели Ефремова в Курской области - ред.) еще идут бои", - рассказал депутат, отметив, что командир приморского добровольческого батальона "Тигр" погиб в воскресенье.
Тарабарин сообщил, что в связи с боевыми действиями "погибших пока не доставили", и затруднился ответить, когда тело Ефремова может быть перевезено в Приморье.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.
Сергей Ешин - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В зоне СВО погиб хранитель старейшей в Курской области мельницы
27 января, 01:22
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 56 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Олег Гегельский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
На СВО погиб автор текстов для звезд российской эстрады Олег Гегельский
6 января, 00:25
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВладивостокСергей ЕфремовВладимир ПутинОлег КожемякоВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала