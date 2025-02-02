Рейтинг@Mail.ru
Сын погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова воюет в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 02.02.2025 (обновлено: 17:53 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/efremov-1996906590.html
Сын погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова воюет в зоне СВО
Сын погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова воюет в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2025
Сын погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова воюет в зоне СВО
Сын погибшего при выполнении боевых задач в Курской области экс-командира добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова воюет в зоне РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T17:42:00+03:00
2025-02-02T17:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
владивосток
сергей ефремов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996901522_0:0:1175:662_1920x0_80_0_0_277280325fe9cd6461c26a31463f2ced.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Сын погибшего при выполнении боевых задач в Курской области экс-командира добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова воюет в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин.Тарабарин служил с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года."Его сын также защищает Родину в зоне спецоперации", - сказал Тарабарин.Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.
https://ria.ru/20250202/efremov-1996901806.html
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996901522_118:0:1083:724_1920x0_80_0_0_de994dccea108cc8454a2588816d1ec4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, сергей ефремов
Специальная военная операция на Украине, Владивосток, Сергей Ефремов
Сын погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова воюет в зоне СВО

Сын погибшего в Курской области вице-губернатора Ефремова воюет в зоне СВО

© Фото : Правительство Приморского края Сергей Ефремов
Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : Правительство Приморского края
Сергей Ефремов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Сын погибшего при выполнении боевых задач в Курской области экс-командира добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова воюет в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин.
Тарабарин служил с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года.
"Его сын также защищает Родину в зоне спецоперации", - сказал Тарабарин.
Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.
Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Кожемяко рассказал о погибшем вице-губернаторе Приморья Ефремове
Вчера, 16:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВладивостокСергей Ефремов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала