https://ria.ru/20250202/efremov-1996906590.html

Сын погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова воюет в зоне СВО

Сын погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова воюет в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2025

Сын погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова воюет в зоне СВО

Сын погибшего при выполнении боевых задач в Курской области экс-командира добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова воюет в зоне РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T17:42:00+03:00

2025-02-02T17:42:00+03:00

2025-02-02T17:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

владивосток

сергей ефремов

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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Сын погибшего при выполнении боевых задач в Курской области экс-командира добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова воюет в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин.Тарабарин служил с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года."Его сын также защищает Родину в зоне спецоперации", - сказал Тарабарин.Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.

https://ria.ru/20250202/efremov-1996901806.html

владивосток

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Варвара Скокшина

владивосток, сергей ефремов