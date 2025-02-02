https://ria.ru/20250202/efremov-1996906590.html
Сын погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова воюет в зоне СВО
Сын погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова воюет в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2025
Сын погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова воюет в зоне СВО
Сын погибшего при выполнении боевых задач в Курской области экс-командира добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова воюет в зоне РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T17:42:00+03:00
2025-02-02T17:42:00+03:00
2025-02-02T17:53:00+03:00
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владивосток
сергей ефремов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев – РИА Новости. Сын погибшего при выполнении боевых задач в Курской области экс-командира добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова воюет в зоне спецоперации, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин.Тарабарин служил с Ефремовым в зоне СВО с ноября 2022 года."Его сын также защищает Родину в зоне спецоперации", - сказал Тарабарин.Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.
https://ria.ru/20250202/efremov-1996901806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, сергей ефремов
Специальная военная операция на Украине, Владивосток, Сергей Ефремов
Сын погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова воюет в зоне СВО
Сын погибшего в Курской области вице-губернатора Ефремова воюет в зоне СВО