https://ria.ru/20250202/efremov-1996901806.html

Кожемяко рассказал о погибшем вице-губернаторе Приморья Ефремове

Кожемяко рассказал о погибшем вице-губернаторе Приморья Ефремове - РИА Новости, 02.02.2025

Кожемяко рассказал о погибшем вице-губернаторе Приморья Ефремове

Погибший экс-командир добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов с честью и мужеством выполнял боевые задачи в Курской области,... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T16:36:00+03:00

2025-02-02T16:36:00+03:00

2025-02-02T16:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

приморский край

сергей ефремов

олег кожемяко

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Погибший экс-командир добровольческого отряда "Тигр", вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов с честью и мужеством выполнял боевые задачи в Курской области, куда отправился, когда на территорию региона напал враг, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко. "Когда враг вторгся в Курскую область, он собрал всех тех ребят, с кем он служил, будучи непосредственно в морской пехоте, с кем учился в десантном рязанском училище, с тем, чтобы пойти защищать нашу родную землю от врага. Он с честью и мужественно выполнял там боевые задачи", - сказал Кожемяко в своем Telegram-канале. Он был отзывчивым человеком с большим сердцем, добавил губернатор Приморского края."Сергей был незаурядным человеком, с большим добрым сердцем, отзывчивый и волевой командир, организатор. Мы с ним в районе 2022 года, когда это было крайне важно, организовывали отряд "Тигр", где он стал первым его командиром. Он делал все, чтобы отряд достойно выполнял свои задачи. Это было лучшее добровольческое подразделение российской армии", - сказал Кожемяко.Он отметил, что память о Сергее Ефремове навсегда останется в сердцах.Кожемяко также заявил, что сослуживцы погибшего Сергея Ефремова сделают все, чтобы отомстить за товарища."Я знаю, что его друзья-сослуживцы сделают все, чтобы отомстить за него. Мы продолжим громить врага. Мы будем громить его до полной победы, в том числе и в память о нем… Мы сделаем все, чтобы враг был разбит, и победа была за нами", - сказал он.Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона "Тигр". В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, он курировал внутриполитический блок правительства региона. Летом 2024 года вице-губернатор Ефремов вновь возглавил отряд "Тигр" из бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации, который принял участие в боях с ВСУ в Курской области.

https://ria.ru/20250202/hinshtejn-1996900493.html

https://ria.ru/20250202/efremov-1996889794.html

курская область

приморский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, приморский край, сергей ефремов, олег кожемяко, вооруженные силы украины