Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне СВО
Кожемяко: вице-губернатор Приморья Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания
© Фото : Правительство Приморского края Сергей Ефремов
© Фото : Правительство Приморского края
Сергей Ефремов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев — РИА Новости. Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Тelegram-канале.
"Друзья, сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда "Тигр" (вице-губернатор. — Прим. ред.) Сергей Ефремов. <...> Когда враг вторгся на Курскую землю, Сергей собрал всех тех ребят, с кем он служил когда-то, будучи непосредственно в морской пехоте, с кем учился, <...> чтобы пойти защищать нашу родную землю от врага. <...> Вечная память герою!" — сказал глава региона.
Ефремова назначили вице-губернатором Приморья в 2024 году, он курировал внутриполитический блок правительства региона.
Вице-губернатор возглавлял добровольческий отряд "Тигр". В его состав входят военнослужащие, которые вернулись из зоны СВО.
В августе 2024 года отряд приступил к выполнению боевых задач в Курской области.
В регионе действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили.