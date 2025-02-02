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Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 02.02.2025 (обновлено: 18:01 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/efremov-1996889794.html
Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне СВО
Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2025
Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне СВО
Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Тelegram-канале. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T13:57:00+03:00
2025-02-02T18:01:00+03:00
сергей ефремов
специальная военная операция на украине
олег кожемяко
курская область
приморский край
вооруженные силы украины
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев — РИА Новости. Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Тelegram-канале."Друзья, сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда "Тигр" (вице-губернатор. — Прим. ред.) Сергей Ефремов. &lt;...&gt; Когда враг вторгся на Курскую землю, Сергей собрал всех тех ребят, с кем он служил когда-то, будучи непосредственно в морской пехоте, с кем учился, &lt;...&gt; чтобы пойти защищать нашу родную землю от врага. &lt;...&gt; Вечная память герою!" — сказал глава региона.Вице-губернатор возглавлял добровольческий отряд "Тигр". В его состав входят военнослужащие, которые вернулись из зоны СВО. В августе 2024 года отряд приступил к выполнению боевых задач в Курской области.В регионе действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили.
https://ria.ru/20250202/efremov-1996906590.html
курская область
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сергей ефремов, олег кожемяко, курская область, приморский край, вооруженные силы украины
Сергей Ефремов, Специальная военная операция на Украине, Олег Кожемяко, Курская область, Приморский край, Вооруженные силы Украины
Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне СВО

Кожемяко: вице-губернатор Приморья Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания

© Фото : Правительство Приморского края Сергей Ефремов
Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : Правительство Приморского края
Сергей Ефремов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев — РИА Новости. Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Тelegram-канале.
"Друзья, сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда "Тигр" (вице-губернатор. — Прим. ред.) Сергей Ефремов. <...> Когда враг вторгся на Курскую землю, Сергей собрал всех тех ребят, с кем он служил когда-то, будучи непосредственно в морской пехоте, с кем учился, <...> чтобы пойти защищать нашу родную землю от врага. <...> Вечная память герою!" — сказал глава региона.

Ефремова назначили вице-губернатором Приморья в 2024 году, он курировал внутриполитический блок правительства региона.

Вице-губернатор возглавлял добровольческий отряд "Тигр". В его состав входят военнослужащие, которые вернулись из зоны СВО.
В августе 2024 года отряд приступил к выполнению боевых задач в Курской области.
В регионе действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили.
Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Сын погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова воюет в зоне СВО
Вчера, 17:42
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЕфремовОлег КожемякоКурская областьПриморский крайВооруженные силы Украины
 
 
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