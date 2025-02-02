https://ria.ru/20250202/efremov-1996889794.html

Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне СВО

Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне СВО - РИА Новости, 02.02.2025

Вице-губернатор Приморья Ефремов погиб в зоне СВО

Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Тelegram-канале. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T13:57:00+03:00

2025-02-02T13:57:00+03:00

2025-02-02T18:01:00+03:00

сергей ефремов

специальная военная операция на украине

олег кожемяко

курская область

приморский край

вооруженные силы украины

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ВЛАДИВОСТОК, 2 фев — РИА Новости. Вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания, сообщил губернатор Олег Кожемяко в Тelegram-канале."Друзья, сегодня у нас большое горе. Возвращаясь с боевого задания, погиб командир добровольческого отряда "Тигр" (вице-губернатор. — Прим. ред.) Сергей Ефремов. <...> Когда враг вторгся на Курскую землю, Сергей собрал всех тех ребят, с кем он служил когда-то, будучи непосредственно в морской пехоте, с кем учился, <...> чтобы пойти защищать нашу родную землю от врага. <...> Вечная память герою!" — сказал глава региона.Вице-губернатор возглавлял добровольческий отряд "Тигр". В его состав входят военнослужащие, которые вернулись из зоны СВО. В августе 2024 года отряд приступил к выполнению боевых задач в Курской области.В регионе действует режим контртеррористической операции. Его ввели после того, как подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Их продвижение остановили.

https://ria.ru/20250202/efremov-1996906590.html

курская область

приморский край

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Варвара Скокшина

сергей ефремов, олег кожемяко, курская область, приморский край, вооруженные силы украины