https://ria.ru/20250202/dtp-1996909548.html

В Тюменской области три человека погибли в ДТП

В Тюменской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 02.02.2025

В Тюменской области три человека погибли в ДТП

Двое взрослых и ребёнок погибли при столкновении трех автомобилей в Тюменском районе у деревни Каменка, еще шесть человек пострадали, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T18:20:00+03:00

2025-02-02T18:20:00+03:00

2025-02-02T18:29:00+03:00

происшествия

тюменская область

тюменский район

каменка

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ТЮМЕНЬ, 2 фев – РИА Новости. Двое взрослых и ребёнок погибли при столкновении трех автомобилей в Тюменском районе у деревни Каменка, еще шесть человек пострадали, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области. ДТП произошло на 24-м километре автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области. "Столкнулись три автомобиля, предварительно, один из них выехал на встречную полосу. В ДТП погибли три человека: двое взрослых и ребенок, еще шесть человек, в том числе четверо детей, получили ранения. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи, уточнили в информационном центре правительства Тюменской области.

https://ria.ru/20250202/priamurja-1996893763.html

тюменская область

тюменский район

каменка

россия

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происшествия, тюменская область, тюменский район, каменка, россия, дтп