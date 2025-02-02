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В Тюменской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 02.02.2025
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18:20 02.02.2025 (обновлено: 18:29 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/dtp-1996909548.html
В Тюменской области три человека погибли в ДТП
В Тюменской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 02.02.2025
В Тюменской области три человека погибли в ДТП
Двое взрослых и ребёнок погибли при столкновении трех автомобилей в Тюменском районе у деревни Каменка, еще шесть человек пострадали, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T18:20:00+03:00
2025-02-02T18:29:00+03:00
происшествия
тюменская область
тюменский район
каменка
россия
дтп
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ТЮМЕНЬ, 2 фев – РИА Новости. Двое взрослых и ребёнок погибли при столкновении трех автомобилей в Тюменском районе у деревни Каменка, еще шесть человек пострадали, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области. ДТП произошло на 24-м километре автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области. "Столкнулись три автомобиля, предварительно, один из них выехал на встречную полосу. В ДТП погибли три человека: двое взрослых и ребенок, еще шесть человек, в том числе четверо детей, получили ранения. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи, уточнили в информационном центре правительства Тюменской области.
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тюменская область
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происшествия, тюменская область, тюменский район, каменка, россия, дтп
Происшествия, Тюменская область, Тюменский район, Каменка, Россия, ДТП
В Тюменской области три человека погибли в ДТП

В Тюменской области столкнулись три автомобиля, погибли два взрослых и ребенок

© Фото : Госавтоинспекция Тюменской областиНа месте ДТП с участием трех автомобилей в Тюменской области
На месте ДТП с участием трех автомобилей в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© Фото : Госавтоинспекция Тюменской области
На месте ДТП с участием трех автомобилей в Тюменской области
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ТЮМЕНЬ, 2 фев – РИА Новости. Двое взрослых и ребёнок погибли при столкновении трех автомобилей в Тюменском районе у деревни Каменка, еще шесть человек пострадали, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.
ДТП произошло на 24-м километре автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области.
"Столкнулись три автомобиля, предварительно, один из них выехал на встречную полосу. В ДТП погибли три человека: двое взрослых и ребенок, еще шесть человек, в том числе четверо детей, получили ранения. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают несколько бригад скорой помощи, уточнили в информационном центре правительства Тюменской области.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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Вчера, 14:49
 
ПроисшествияТюменская областьТюменский районКаменкаРоссияДТП
 
 
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