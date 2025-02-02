https://ria.ru/20250202/dron-1996927368.html
Над Белгородской и Ростовской областями уничтожили два дрона ВСУ
Над Белгородской и Ростовской областями уничтожили два дрона ВСУ - РИА Новости, 02.02.2025
Над Белгородской и Ростовской областями уничтожили два дрона ВСУ
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T21:53:00+03:00
2025-02-02T21:53:00+03:00
2025-02-02T21:53:00+03:00
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Второго февраля текущего года в период с 20.00 до 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Ростовской областей", - говорится в сообщении
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Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской и Ростовской областями уничтожили два дрона ВСУ
ПВО уничтожила два украинских дрона над Белгородской и Ростовской областями