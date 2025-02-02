https://ria.ru/20250202/dron-1996927368.html

Над Белгородской и Ростовской областями уничтожили два дрона ВСУ

Над Белгородской и Ростовской областями уничтожили два дрона ВСУ - РИА Новости, 02.02.2025

Над Белгородской и Ростовской областями уничтожили два дрона ВСУ

Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T21:53:00+03:00

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2025-02-02T21:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Второго февраля текущего года в период с 20.00 до 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Ростовской областей", - говорится в сообщении

https://ria.ru/20250202/dron-1996908877.html

ростовская область

россия

белгородская область

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ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, белгородская область, вооруженные силы украины