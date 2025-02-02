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Над Белгородской и Ростовской областями уничтожили два дрона ВСУ - РИА Новости, 02.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:53 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/dron-1996927368.html
Над Белгородской и Ростовской областями уничтожили два дрона ВСУ
Над Белгородской и Ростовской областями уничтожили два дрона ВСУ - РИА Новости, 02.02.2025
Над Белгородской и Ростовской областями уничтожили два дрона ВСУ
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T21:53:00+03:00
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специальная военная операция на украине
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны РФ. "Второго февраля текущего года в период с 20.00 до 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Ростовской областей", - говорится в сообщении
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ростовская область
россия
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ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской и Ростовской областями уничтожили два дрона ВСУ

ПВО уничтожила два украинских дрона над Белгородской и Ростовской областями

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Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа РСЗО БМ-21 "Град" . Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"Второго февраля текущего года в период с 20.00 до 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Ростовской областей", - говорится в сообщении
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Дроны ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской области
Вчера, 18:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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