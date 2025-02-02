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Дроны ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской области - РИА Новости, 02.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:07 02.02.2025 (обновлено: 18:25 02.02.2025)
https://ria.ru/20250202/dron-1996908877.html
Дроны ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской области - РИА Новости, 02.02.2025
Дроны ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Краснояружском районе Белгородской области, ранены три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T18:07:00+03:00
2025-02-02T18:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Краснояружском районе Белгородской области, ранены три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Репяховка два сельскохозяйственных предприятия атакованы FPV-дронами. Ранены три сотрудника одного из предприятий. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь, после чего пострадавший будет переведен в городскую больницу № 2 г. Белгорода. У двух женщин закрытые черепно-мозговые травмы — по информации медиков, их состояние удовлетворительное, после оказания медицинской помощи будут отпущены на амбулаторное лечение", — написал он.По словам губернатора, в результате атак повреждены кровли административного здания и одного из помещений, а также грузовой автомобиль."На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется", — добавил Гладков.Украинские войска ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. Так, накануне силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников в Кировском районе Калужской области, один из них упал на нежилое строение, произошло возгорание.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250202/sudzha-1996909005.html
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Дроны ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской области, трое ранены

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Краснояружском районе Белгородской области, ранены три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В селе Репяховка два сельскохозяйственных предприятия атакованы FPV-дронами. Ранены три сотрудника одного из предприятий. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь, после чего пострадавший будет переведен в городскую больницу № 2 г. Белгорода. У двух женщин закрытые черепно-мозговые травмы — по информации медиков, их состояние удовлетворительное, после оказания медицинской помощи будут отпущены на амбулаторное лечение", — написал он.
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По словам губернатора, в результате атак повреждены кровли административного здания и одного из помещений, а также грузовой автомобиль.
"На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется", — добавил Гладков.
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В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
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