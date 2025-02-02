https://ria.ru/20250202/dron-1996908877.html

Дроны ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской области - РИА Новости, 02.02.2025

Дроны ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Краснояружском районе Белгородской области, ранены три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T18:07:00+03:00

2025-02-02T18:07:00+03:00

2025-02-02T18:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Дроны ВСУ атаковали два сельхозпредприятия в Краснояружском районе Белгородской области, ранены три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Репяховка два сельскохозяйственных предприятия атакованы FPV-дронами. Ранены три сотрудника одного из предприятий. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и контузией попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь, после чего пострадавший будет переведен в городскую больницу № 2 г. Белгорода. У двух женщин закрытые черепно-мозговые травмы — по информации медиков, их состояние удовлетворительное, после оказания медицинской помощи будут отпущены на амбулаторное лечение", — написал он.По словам губернатора, в результате атак повреждены кровли административного здания и одного из помещений, а также грузовой автомобиль."На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется", — добавил Гладков.Украинские войска ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. Так, накануне силы противовоздушной обороны сбили семь беспилотников в Кировском районе Калужской области, один из них упал на нежилое строение, произошло возгорание.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250202/sudzha-1996909005.html

https://ria.ru/20250202/bpla-1996902402.html

https://ria.ru/20250202/spetsoperatsiya-1995832140.html

белгородская область

белгород

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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, украина