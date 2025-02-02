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Главу Антикоррупционной прокуратуры Молдавии вынуждают уйти в отставку

Главу Антикоррупционной прокуратуры Молдавии вынуждают уйти в отставку - РИА Новости, 02.02.2025

Главу Антикоррупционной прокуратуры Молдавии вынуждают уйти в отставку

Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин заявила, что власти страны вынуждают ее уйти в отставку под предлогом провала борьбы с... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T22:09:00+03:00

2025-02-02T22:09:00+03:00

2025-02-02T22:09:00+03:00

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КИШИНЕВ, 2 фев - РИА Новости. Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин заявила, что власти страны вынуждают ее уйти в отставку под предлогом провала борьбы с предвыборной коррупцией. Министр юстиции Молдавии Вероника Михайлова-Морару в среду представила предложения по усилению борьбы с коррупцией и организованной преступностью в стране, разработанные на базе Высшего совета безопасности. В частности, она предложила объединить Антикоррупционную прокуратуру и прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. "Меня просили косвенно и напрямую уйти, руководство страны просило меня уехать. Согласно конституции, политик не может требовать отставки Главного антикоррупционного прокурора или любого другого прокурора, в государстве существует разделение властей. Органом, ответственным за карьеру прокуроров, является Высший совет прокуроров. С моей точки зрения, политики не имеют ни конституционного, ни морального права требовать от меня отставки", - заявила Драгалин в эфире телеканала TV8. По ее словам, работу Антикоррупционной прокуратуры под ее руководством оценили как "провал" из-за расследования дел о подкупах избирателей. При этом возглавляемое ею ведомство не имеет полномочий для подобных расследований. "Антикоррупционная прокуратура продемонстрировала, что у нее есть возможности и воля расследовать это явление (незаконное финансирование партий - ред.) и привлечь к ответственности наиболее виновных лиц, включая высокопоставленных лиц, таких как депутаты парламента", - пояснила она. Президент Молдавии Майя Санду 20 января созвала заседание Высшего совета безопасности, на котором обсудили прогресс в борьбе с политической и предвыборной коррупцией. По ее словам, политическая коррупция остается одной из самых больших угроз демократии в Молдавии, а потому президент потребовала принять дополнительные меры усиления борьбы с политической коррупцией и укрепления национальной безопасности.

https://ria.ru/20250201/moldaviya-1996794825.html

https://ria.ru/20250131/moldaviya-1996692084.html

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в мире, молдавия, майя санду