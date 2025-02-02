https://ria.ru/20250202/dolgi-1996856589.html

Экс-глава ФБК Волков* задолжал приставам почти 240 тысяч рублей

Экс-глава ФБК Волков* задолжал приставам почти 240 тысяч рублей - РИА Новости, 02.02.2025

Экс-глава ФБК Волков* задолжал приставам почти 240 тысяч рублей

Бывший руководитель "Фонда борьбы с коррупцией"** (признан экстремистским и ликвидирован), беглый иноагент Леонид Волков* (включен в перечень экстремистов и... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T05:42:00+03:00

2025-02-02T05:42:00+03:00

2025-02-02T05:42:00+03:00

россия

леонид волков

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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Бывший руководитель "Фонда борьбы с коррупцией"** (признан экстремистским и ликвидирован), беглый иноагент Леонид Волков* (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) оставил в России долги почти на 240 тысяч рублей, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных документов. В 2021 году Мосгорсуд признал экстремистским и ликвидировал "Фонд борьбы с коррупцией"*, который возглавлял Волков*, поскольку участники организации использовали нацистскую символику, призывали к незаконным митингам и добивались изменения конституционного строя. В 2022 году Волков* и его соратник Иван Жданов* были включены в список иностранных агентов, а также в реестр лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. В то же время оба были объявлены в розыск. В феврале 2023 года экс-глава ФБК** заявлял, что уже 3,5 года живет в Литве. Как выяснило РИА Новости, Волков* не оплатил пять штрафов за административные правонарушения общей суммой 170 тысяч рублей. Кроме того, судебные приставы намерены взыскать с иноагента почти 70 тысяч налогов и сборов, а также исполнительский сбор на 2 100 рублей. Общая сумма долга Волкова* составляет 239 406 рублей.* Признан иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росинфомониторинга** Экстремистская организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20241227/fbk-1991729697.html

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россия, леонид волков, иван жданов