Экс-глава ФБК Волков* задолжал приставам почти 240 тысяч рублей
Экс-глава ФБК иноагент Леонид Волков задолжал приставам почти 240 тысяч рублей
Леонид Волков**. Архивное фото
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МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Бывший руководитель "Фонда борьбы с коррупцией"** (признан экстремистским и ликвидирован), беглый иноагент Леонид Волков* (включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) оставил в России долги почти на 240 тысяч рублей, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и судебных документов.
В 2021 году Мосгорсуд признал экстремистским и ликвидировал "Фонд борьбы с коррупцией"*, который возглавлял Волков*, поскольку участники организации использовали нацистскую символику, призывали к незаконным митингам и добивались изменения конституционного строя.
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В 2022 году Волков* и его соратник Иван Жданов* были включены в список иностранных агентов, а также в реестр лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. В то же время оба были объявлены в розыск. В феврале 2023 года экс-глава ФБК** заявлял, что уже 3,5 года живет в Литве.
Как выяснило РИА Новости, Волков* не оплатил пять штрафов за административные правонарушения общей суммой 170 тысяч рублей. Кроме того, судебные приставы намерены взыскать с иноагента почти 70 тысяч налогов и сборов, а также исполнительский сбор на 2 100 рублей. Общая сумма долга Волкова* составляет 239 406 рублей.
* Признан иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росинфомониторинга
** Экстремистская организация, запрещена в России.
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