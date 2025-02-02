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Украинские войска выстроили укрепления на правом берегу Днепра
Украинские войска выстроили укрепления на правом берегу Днепра - РИА Новости, 02.02.2025
Украинские войска выстроили укрепления на правом берегу Днепра
Украинские войска выстроили укрепления по всей береговой линии на правой стороне Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости разведчик из 18-й... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T19:15:00+03:00
2025-02-02T19:15:00+03:00
2025-02-02T19:15:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска выстроили укрепления по всей береговой линии на правой стороне Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости разведчик из 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным "Спутник". "Арта (ВСУ, в целом на профессиональном сленге военных - артиллерия - ред.) работает. Они (украинские войска - ред.) много окопов вырыли. Раньше не было. Очень много. Готовятся к обороне. Вообще фактически весь (правый - ред.) берег", - сказал РИА Новости разведчик с позывным "Спутник". Расчет разведчиков БПЛА 18-й армии группировки "Днепр" постоянно ведет мониторинг оккупированной Киевом части Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250202/zelenskij-1996910816.html
https://ria.ru/20241011/starlink-1977505491.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Днепр (река)
Украинские войска выстроили укрепления на правом берегу Днепра
ВСУ выстроили укрепления на правом берегу Днепра в Херсонской области