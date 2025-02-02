https://ria.ru/20250202/dnepr-1996915450.html

Украинские войска выстроили укрепления на правом берегу Днепра

Украинские войска выстроили укрепления на правом берегу Днепра - РИА Новости, 02.02.2025

Украинские войска выстроили укрепления на правом берегу Днепра

Украинские войска выстроили укрепления по всей береговой линии на правой стороне Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости разведчик из 18-й... РИА Новости, 02.02.2025

2025-02-02T19:15:00+03:00

2025-02-02T19:15:00+03:00

2025-02-02T19:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

украина

днепр (река)

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ГЕНИЧЕСК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска выстроили укрепления по всей береговой линии на правой стороне Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости разведчик из 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным "Спутник". "Арта (ВСУ, в целом на профессиональном сленге военных - артиллерия - ред.) работает. Они (украинские войска - ред.) много окопов вырыли. Раньше не было. Очень много. Готовятся к обороне. Вообще фактически весь (правый - ред.) берег", - сказал РИА Новости разведчик с позывным "Спутник". Расчет разведчиков БПЛА 18-й армии группировки "Днепр" постоянно ведет мониторинг оккупированной Киевом части Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250202/zelenskij-1996910816.html

https://ria.ru/20241011/starlink-1977505491.html

херсонская область

россия

украина

днепр (река)

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, украина, днепр (река)