Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выстроили укрепления на правом берегу Днепра - РИА Новости, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 02.02.2025
https://ria.ru/20250202/dnepr-1996915450.html
Украинские войска выстроили укрепления на правом берегу Днепра
Украинские войска выстроили укрепления на правом берегу Днепра - РИА Новости, 02.02.2025
Украинские войска выстроили укрепления на правом берегу Днепра
Украинские войска выстроили укрепления по всей береговой линии на правой стороне Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости разведчик из 18-й... РИА Новости, 02.02.2025
2025-02-02T19:15:00+03:00
2025-02-02T19:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
украина
днепр (река)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db9dec848b68a979b0b3a52d9fd28698.jpg
ГЕНИЧЕСК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска выстроили укрепления по всей береговой линии на правой стороне Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости разведчик из 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным "Спутник". "Арта (ВСУ, в целом на профессиональном сленге военных - артиллерия - ред.) работает. Они (украинские войска - ред.) много окопов вырыли. Раньше не было. Очень много. Готовятся к обороне. Вообще фактически весь (правый - ред.) берег", - сказал РИА Новости разведчик с позывным "Спутник". Расчет разведчиков БПЛА 18-й армии группировки "Днепр" постоянно ведет мониторинг оккупированной Киевом части Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250202/zelenskij-1996910816.html
https://ria.ru/20241011/starlink-1977505491.html
херсонская область
россия
украина
днепр (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927970238_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_40e094e71db033594a7932fd7dc8596e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, вооруженные силы украины, украина, днепр (река)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Днепр (река)
Украинские войска выстроили укрепления на правом берегу Днепра

ВСУ выстроили укрепления на правом берегу Днепра в Херсонской области

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГЕНИЧЕСК, 2 фев - РИА Новости. Украинские войска выстроили укрепления по всей береговой линии на правой стороне Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости разведчик из 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным "Спутник".
"Арта (ВСУ, в целом на профессиональном сленге военных - артиллерия - ред.) работает. Они (украинские войска - ред.) много окопов вырыли. Раньше не было. Очень много. Готовятся к обороне. Вообще фактически весь (правый - ред.) берег", - сказал РИА Новости разведчик с позывным "Спутник".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Зеленский признал огромные потери ВСУ
Вчера, 18:28
Расчет разведчиков БПЛА 18-й армии группировки "Днепр" постоянно ведет мониторинг оккупированной Киевом части Херсонской области.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Расчет беспилотных летательных аппаратов группировки войск Днепр выявил и с помощью ударных FPV-дронов и уничтожил спутниковые антенны Starlink противника на правом берегу Днепра - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
На правом берегу Днепра уничтожили антенны Starlink украинских войск
11 октября 2024, 05:12
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаДнепр (река)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала